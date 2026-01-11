2025年7月、俳優の佐々木希さんが、テレビ番組「1周回って知らない話 2時間SP」（日本テレビ系）にゲスト出演し、夫でお笑いコンビ「アンジャッシュ」の渡部建さんの不倫騒動について初めて自分の言葉で語ったことが話題になりました。番組では、夫について「いまだに許してはいない」「経過観察中で」と話しつつ、それでも離婚は選ばなかった理由を明かしたといいます。

【画像】「えっ、生々しい……！」→これが“サレ妻”たちの「不倫されても離婚しない理由」5つです（専門家監修）

SNS上では「不倫された側が“許してない”と言っていいんだ、と救われた」と共感する声と、「なぜ離婚しないのか」「子どもの前で、こんな父親を許さないでほしい」と疑問視する声が入り交じっていました。

「不倫を許していないけれど、一緒にいる夫婦」は存在するのか――。芸能人夫婦だけでなく、一般の夫婦でも確かにいます。私の主宰する夫婦仲相談所でも、「許してはいないけれど離婚しない」と語る妻は多いのです。今は別れないけれど、弁護士に相談して着々と熟年離婚の準備に取りかかる……そんな人もいます。ステルス離婚にもつながる恐ろしい事態です。

今回は、「許さないけど離婚はしない」という選択に隠れている、妻たちの胸中を考えてみます。

配偶者の不倫が発覚しても、必ずしも離婚に進むとは限りません。「不倫されても離婚しない理由」として、次のような事情があります。

◯現在の生活環境を変えたくない

生活レベル、子どもの学校環境、自分の仕事環境など

◯子どもが父親を必要としている

子どもの年齢にもよるが、反対する子どもも多い

◯経済的にひとり親になる不安が大きい

シングルマザーの苦労がSNSで多数うかがえる時代、養育費だけでは足りないなど現実が見える

◯まだ夫（妻）への愛情が残っている

楽しい思い出、好きだった頃の感情が頭の中をぐるぐる回る

◯世間体、職場の人、子どもの学校関係者への影響を考えて踏み切れない

周囲からどう見られるか、「サレ妻」のレッテルは嫌だとネガティブになる

夫婦仲相談所への相談では、「一生許さない。でも、すぐ離婚する覚悟もない」「裏切りは忘れないけれど、父親として子どものそばにいてほしい」という声が繰り返し出てきます。

ここで大事なのは、感情と現実を切り離して考えることです。感情としては到底「許せない」、しかし生活・子ども・仕事・自分の年齢や健康を冷静に見つめると、「このタイミングで離婚するのは本当に得策か」と立ち止まる。その結果として、「許さないけれど、離婚はしない」という、とても人間らしいグラデーションが生まれます。

番組で佐々木さんは、不倫騒動後に離婚しなかった理由として「もし離婚して、その事実を子どもが知ったときにどう感じるか」を何度も考えたと語っています。そばにいて責任を取り続ける父親の姿を見せるのか、あるいは離婚したとして、離れた場所に暮らす父親のことをどう感じるのか。どちらが子どもにとってよい未来かを考え抜いた上で、「今は一緒にいる」選択をしたのでしょう。

もちろん、これは佐々木さんの家の事情と価値観に基づく一つの結論であり、「だからみんなも離婚しない方がいい」という話ではありません。ただ、「不倫されたら即離婚」でなく、「許して忘れる」でもない、中間の選択肢としての「経過観察」という姿勢を、公の場で見せたことには意味があります。

相談事例：加奈子さん（42歳）が離婚しなかった理由

私のもとへ相談に来た加奈子さん（42歳、仮名、パート勤務）は、夫の不倫発覚から1年がたったタイミングでこう言いました。

「一生許すつもりはない。でも今、離婚したら、自分も子どもも生活がガタガタになる気がして」

小学生の子どもが2人いて、住宅ローンも残っています。加奈子さんの収入だけでは家を維持できません。夫は謝罪し、家事育児を以前より担うようになりましたが、裏切りの記憶は生々しいままです。テレビでも不倫モノは絶対見ません。

最終的に加奈子さんは、「経過を見ながら、この人と親としての役割を果たす」という選択をしました。その代わり、「2度目があったら次は迷わない」「私が限界だと思ったら、子どもがそのとき何歳でも離婚する」という自分なりのラインを決めました。「許してはいないけれど、今は離れない」。そう言葉にしてから、彼女の表情は少しだけ落ち着きを取り戻していきました。

同じ状況の読者へ……自分のためのチェックポイント

もし、この記事を読んでいる人の中に、「私も『許していないけど離婚していない』側だ」と感じる女性がいたら、次の3つを、心の中でそっとチェックしてみてください。

（1）「母として」ではなく、「一人の人として」どう生きたいか

子どものことを第一に考えるのは自然です。ただ、「子どものために」と感情を押し込めすぎると、自分の人生の手応えが失われてしまいます。どんなパートナーシップを望むのか、どんな老後の姿をイメージするか。母親役を一度外して、自分の人生の絵を描き直してみてください。

（2）「経過観察」を受ける気のある夫かどうか

「経過観察中」というのは、夫側から見れば「もう一度チャンスをもらった状態」です。家事育児の分担をしっかりするか。スマホや行動の透明性を高めるなど、信頼回復のための“見える努力”をするか。そして、カウンセリングや夫婦での話し合いの場に、嫌がらずに出てくるか。これらをする気がない人を、「何となく」許し続けてしまうと、妻側の心はすり減る一方です。「私があなたの変化を日々見つめている」、この事実を共有することが第一歩になります。

（3）子どもに、どんな家庭の空気を見せたいか

離婚してもしなくても、子どもは親の関係性から多くを学びます。間違えたときにどう責任を取り、傷ついた側はどう立ち直るのか。夫婦の姿は、子どもの「人間観」「恋愛観」「結婚観」の土台になります。

「許さないけど離婚しない」という一見チグハグな行動を、自分の中で一度言葉にしてみること。そして、どこまでなら一緒に歩けるのか、どこから先は自分が壊れてしまうのか。そのラインを自分の基準で引き直していくこと。それが、芸能人夫婦の話を「ただのワイドショー」として眺めるのではなく、自分の夫婦関係を見つめ直すきっかけに変える、現実的な「学び方」ではないでしょうか。