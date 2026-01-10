元モー娘。矢口真里、個性を出すためにやっていた”あること”とは？「何かができるんじゃないかって」

1月8日深夜放送のテレビ朝日系『上田ちゃんネル』にて、元モーニング娘。の矢口真里が、グループ在籍時代に個性を出すためにやっていたことを明かした。

この日の放送では、ゲストが、グループ時代の黒歴史などを川柳形式で発表するという企画が行われた。

この中で、「個性なし オイラと呼んで 個性出す」という川柳を発表した矢口は、個性的な他のメンバーが、番組でMCなどにイジられたりしているのが羨ましかったと切り出した。

続けて、「もう、MCの人に頼るのはやめようって思って。自分で何かができるんじゃないかっていうので『オイラは〜』って急に（言い始めた）」「次の日のバラエティから『いや、オイラは〜』って言うのを始めたんですよ。そしたらまあ、周りは一回固まりますよね」「それでようやくちょっとだけMCの方にいじられるようになりました」と明かした。

また、“オイラ”呼びをやめたきっかけついて、「『おいら』っていうエッセイを出したんですよ。それでやっぱりちょっと恥ずかしいってなって。それでちょっと“私”に戻し始めて」と明かし、笑いが起きていた。