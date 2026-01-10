東京駅改札内「グランスタ」でサクッと飲める店3選　新幹線乗車前に一杯

改札内のメリットは、電車の乗り口が近いこと。移動時間の長い新幹線であれば、乗る前にキュッと一杯行きたいですよね。そんなアナタに、グランスタ取材班によるサク飲みBEST1のお店をお届け。お酒につまみ、好みを見つけて行ってみてください。

ライター菜々山BEST1『東京パニーノ アロマフレスカ』＠グランスタ東京

新幹線の改札から数十歩という超好立地。伊産ビールやワインで乗車前のひと時を過ごすのにもってこいだ。おつまみがエクレア生地のパニーノで小さめのサイズ感もちょうどいい。

『東京パニーノ アロマフレスカ』

［住所］グランスタ東京・改札内1階

［電話］03-5218-8212

［営業時間］8時〜22時※金は〜22時半、日・祝は〜21時半

［休日］施設に準ずる

ライター池田BEST1『Japanese Malt Whisky SAKURA』＠グランスタ東京

厚岸、三郎丸、イチローズモルト……。今や大充実の国産ウイスキーが60種類以上。立ち飲みでサクッとレアなモルトも飲めて、相性抜群のつまみもアリ。毎回寄りたいくらい。

『Japanese Malt Whisky SAKURA』

［住所］グランスタ東京・改札内地下1階

［電話］03-6268-0856

［営業時間］10時〜22時半※日・祝は〜21時半（翌日が休日の場合は〜22時半）

［休日］施設に準ずる

編集・戎BEST1『Tokyo Station Beer Stand』＠グランスタ東京

ビール好きで改札をくぐったならば、ここはぜひチェックいただきたい。アサヒスーパードライやマルエフを様々な飲み方で楽しめる。キュッと飲んで気合一発！車内へ向かえる。

『Tokyo Station Beer Stand』

［住所］グランスタ東京・改札内地下1階

［電話］03-6259-1089

［営業時間］10時〜22時半※土は〜22時、日・祝は〜21時半（翌日が休日の場合は〜22時半）

［休日］施設に準ずる

改札内で酒飲みを誘う魅力的なベスト店

旅に酒はつきもの。新幹線の発車までに少し時間があるならば、ちょいと引っかけたくなる。それが性ってもんだ。

改札内の“サク飲み”ベスト店で、つまみも楽しむなら『東京パニーノ』だろう。ウイスキー好きは『SAKURA』を。ビール好きは『ビアスタンド』がいい。

いずれも立ち飲みスペースを設けているのが、改札内らしい。乗り口が近いからと、つい酒が進み乗り遅れぬようご注意を。

■おとなの週末2026年1月号は「もう迷わない！東京駅ランキング」

2026年1月号

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年1月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

【画像】グランスタ（改札内）で飲むならココ！ おすすめつまみとお酒3選（4枚）