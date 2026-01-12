映画『レンタル・ファミリー』試写会に20組40名様をご招待！
今回は、数あるニュースサイトの中からライブドアニュースを選んでくださるユーザーの皆様に感謝の気持ちを込めまして、映画『レンタル・ファミリー』試写会に20組40名様をご招待いたします！
日本を舞台に贈る、世界が経験したことのない未知の出会いに満ちた感動のドラマ。
東京で暮らす落ちぶれた俳優フィリップ(ブレンダン・フレーザー)は、日本での生活に居心地の良さを感じながらも、本来の自分自身を見失いかけていた。そんな中、“レンタル家族”として他人の人生の中で“仮の”役割を演じる仕事に出会い、想像もしなかった人生の一部を体験する。そこで見つける、生きる喜びとは？
★★映画『レンタル・ファミリー』 試写会概要★★
本作公開を前に一般試写会を実施。抽選で20組40名様をご招待！
【日時】2026年2月9日（月）18:00開場／19:00開映
（上映時間：1時間50分）
【会場】都内劇場（※当選者の方へのみお知らせいたします）
【上映形態】2D字幕版
監督を務めるのは、長編デビュー作『37 セカンズ』でベルリン国際映画祭ほか世界中の映画祭で注目を集め、「Beef／ビーフ」、「TOKYO VICE」などの話題作を手掛けてきたアメリカをベースに活躍する日本人監督のHIKARI。第50回トロント国際映画祭では、今最も注目されるクリエーターに贈られるEmerging Talent Awardも受賞し、名実ともに世界が注目する映画監督に名を連ねたHIKARI監督が、長編2作目でサーチライト・ピクチャーズとタッグを組み、日本を舞台にしたオリジナル作品を世界に送り出す。共演には、エミー賞®ノミネート俳優・平岳大（『SHOGUN 将軍』）、山本真理（『PACHINKO パチンコ』『モナーク：レガシー・オブ・モンスターズ』）、新鋭のゴーマン シャノン眞陽、そして名優・柄本明（『シン・ゴジラ』『カンゾー先生』）が名を連ねる。
11月21日より北米1,925スクリーンで公開を迎え、週末3日間で興行収入約330万ドルを記録、5位にランクインした本作。（※Box Office Mojo調べ 11月25日時点）特筆すべきは圧倒的クチコミで、「この映画に心を動かされた。なんて美しくて、感情的で、心温まるんだろう」、「面白くて心にじんわりくるし、笑えるポイントも絶妙だった。難しいこと考えずに、登場人物の感情に寄り添えるストレートさがたまらない」、「なんて素敵で、どこか風変わりで、それでいて驚くほど最高な映画なんだ！心の奥底にある、柔らかい感情に触れることができた」といったあたたかなコメントが続々と寄せられている。さらに、アメリカの辛口レビューサイト「Rotten Tomatoes」でも、観客スコア96%（※12月16日時点）を獲得し、作品鑑賞者からの熱狂的な支持を獲得中。またたく間に絶賛レビューが拡散された本作は、北米公開から２週連続Top10入りを記録し、12月7日時点で興行収入900万ドル突破。ロングランヒットを見据えた感動の輪が世界中に広がり続けている。
■応募方法：ライブドアニュースのXアカウント（@livedoornews）をフォロー＆以下のポストをリポスト
■受付期間：2026年1月12日（月）〜1月19日（月）
※応募受付終了後、厳正なる抽選を行います。当選者の方には、「@livedoornews」のアカウントからXのダイレクトメッセージでご連絡させていただきます。
キャンペーン規約はこちらをご覧ください。
■当選者確定フロー
・当選者発表方法／応募受付終了後、厳正なる抽選を行い、運営スタッフから個別にご連絡をさせていただく形で発表とさせていただきます。
・当選者発表後の流れ／当選者様にはライブドアニュース運営スタッフからダイレクトメッセージでご連絡させていただきます。
■映画『レンタル・ファミリー』公開情報
公開日：2026年2月27日（金）
■監督：HIKARI『37 セカンズ』「TOKYO VICE」「Beef/ビーフ」
■出演：ブレンダン・フレイザー、平 岳大、山本 真理、柄本 明、ゴーマン シャノン 眞陽ほか
■北米公開：11月21日
■配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン
©2025 Searchlight Pictures. All Rights Reserved.
