コジマ<7513.T>はこの日の取引終了後、第１四半期（２５年９～１１月）単独決算を発表した。売上高は６５６億６８００万円（前年同期比５．４％増）、営業利益は１２億１１００万円（同２．２倍）だった。



２５年１０月のウィンドウズ１０サポート終了に伴う買い替え需要の高まりでパソコンが伸長。携帯電話（スマートフォン）や住宅設備も伸びた。高付加価値商品の拡販に努めたことも奏功した。



あわせて株主優待制度の拡充を発表した。年２回（基準日２月末・８月末）実施している株主優待のうち、２月末権利分について保有株数に応じた優待券の枚数を増やす。８月末権利分は現行通りの枚数で変更はない。



出所：MINKABU PRESS