「除夜の鐘はNHKが作った文化」元テレビ局員が明かす国民的番組『ゆく年くる年』の意外な歴史
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
元テレビ局員の下矢一良氏がYouTubeチャンネル「下矢一良の正直メディア」で、「意外な真実です！視聴率50%以上だった国民的番組の栄枯盛衰について元テレビ局員が語ります【ゆく年くる年 除夜の鐘】」と題した動画を公開。大晦日の風物詩である「除夜の鐘」と国民的番組『ゆく年くる年』の知られざる関係を解説した。
動画で下矢一良氏は、巷で囁かれる「除夜の鐘はNHKが始めたイベント」という説について、「半分本当で半分嘘」だと切り出す。除夜の鐘の起源自体は鎌倉時代に中国から伝わったものだが、その風習は「明治時代にかなり廃れていた」という意外な事実を指摘した。
では、なぜ現代に定着しているのか。下矢一良氏は、そのきっかけが1927年（昭和2年）にNHKの前身である社団法人東京放送局が始めたラジオ中継だったと解説する。上野の寛永寺からの中継が大きな反響を呼び、一度は廃れかけた文化が放送の力によって全国に再び広まったという。このラジオ番組こそが『ゆく年くる年』の原型であり、1955年からはテレビ放送も開始された。
番組は国民的な人気を博し、1963年には世帯視聴率57.4%という驚異的な数字を記録。下矢一良氏は「家にいる人はほとんど観ているぐらいの感じ」とその影響力の大きさを語る。しかし、近年は民放各局がカウントダウン番組に力を入れ始めた影響で視聴率は低下傾向にあるものの、2023年末の放送でも17.9%を記録するなど、今なおその存在感は大きい。
下矢一良氏は、番組を支えるNHKの圧倒的な制作体制にも言及。全国各地から中継するために「最低十数台」の中継車を投入する規模は「民間放送ではできない圧倒的な体制」だとし、国民的番組の裏側を明かした。
