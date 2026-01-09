なにわ男子が、10枚目となるシングル『HARD WORK』を2月18日にリリースする。

本作の表題曲は、メンバーの大西流星とtimeleszの原嘉孝がW主演を務める東海テレビ×WOWOWによる共同製作連続ドラマ『横浜ネイバーズ Season1』の主題歌。デビュー5周年イヤーに突入したなにわ男子の成長を感じられる楽曲に仕上がっているという。

さらに、昨年デジタルシングルとしてリリースした映画『ロマンティック・キラー』ミラクルテーマソング「Never Romantic」もあわせて収録される。

初回限定盤①には、特典映像として「HARD WORK」MVとメイキングを収録。CDにはカップリング曲として新曲「君逃避行」が収められる。初回限定盤②の特典映像には「Never Romantic」MVメイキングに加え、未公開シーンやNGシーンをエンドロールに追加した『「Never Romantic」Music Video Full ロマンティック ver.』、各メンバーにフォーカスしたソロMV全7本を収めた『「Never Romantic」Music Video ソロマンティック ver.』が収録。CDにはカップリング曲として、新曲「まだ春のまま」が収録される。通常盤には、カップリング曲として「タイトル未定 “S”」、ROUND1 CMソング「シェキマハ☆」の新曲2曲が収められる。

さらに、今作は5周年イヤー1枚目のシングルということで、期間生産限定エディションのリリースも決定。CDには「HARD WORK」に加え、新曲「タイトル未定 “S”」を収録。CDパッケージは初となる紙ジャケ仕様となり、スペシャル価格として税込728円に。“全力チャーミング”なメンバーの顔をあしらった特別盤となる。

また、ファミクラストアオンライン限定『WORKWORK♡めちゃROMANTIC BOX』盤も販売。「HARD WORK」「Never Romantic」の2曲収録のCDに加え、「HARD WORK」デザインのスマホリボン、「Never Romantic」デザインのアザージャケット、フレークシール、さらにソロトレーディングカードセットが封入される。なお、ジャケットのビジュアルは全5形態でそれぞれ異なるデザインとなる。

（文＝リアルサウンド編集部）