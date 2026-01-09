８日の米株式市場の概況、ＮＹダウ２７０ドル高 ナスダックは４日ぶり反落 ８日の米株式市場の概況、ＮＹダウ２７０ドル高 ナスダックは４日ぶり反落

８日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比２７０．０３ドル高の４万９２６６．１１ドルと反発した。この日発表された米国の週間新規失業保険申請件数が市場予想を下回り、米国景気の底堅さが意識された。一方、ハイテク関連の一角に持ち高調整目的の売りが出た。トランプ大統領が国防予算の増額を求めたことを背景に、防衛関連株に資金が流入した。



ＩＢＭ＜IBM＞やホーム・デポ＜HD＞、シャーウィン・ウィリアムズ＜SHW＞が買われ、ロッキード・マーチン＜LMT＞やエクソン・モービル＜XOM＞が堅調。ディア＜DE＞やギャップ＜GAP＞が株価水準を切り上げ、ブルーム・エナジー＜BE＞が急伸した。一方、セールスフォース＜CRM＞やビザ＜V＞が冴えない展開。イーライ・リリー＜LLY＞が売られ、ジェフリーズ・ファイナンシャル・グループ＜JEF＞が下値を探った。



ナスダック総合株価指数は１０４．２６ポイント安の２万３４８０．０１と４日ぶりに反落した。エヌビディア＜NVDA＞やアドバンスト・マイクロ・デバイセズ＜AMD＞、マイクロソフト＜MSFT＞が値を下げ、ブロードコム＜AVGO＞やマイクロン・テクノロジー＜MU＞が軟調。サンディスク＜SNDK＞が売られ、リソーシズ・コネクション＜RGP＞が安い。半面、アマゾン・ドット・コム＜AMZN＞やコストコ・ホールセール＜COST＞、ハネウェル・インターナショナル＜HON＞が上伸。ネオゲン＜NEOG＞やオンダス・ホールディングス＜ONDS＞、くら寿司ＵＳＡ＜KRUS＞が大幅高となった。



