【サンエックスユニバース】個性的なコたちが大集合☆ぬいぐるみやポーチ、揃えたくなるプライズグッズご紹介！
システムサービスから「サンエックスユニバース」のプライズが2026年1月から連続登場決定！ 懐かしのあのコ、キュートなあのコの可愛いアイテムが目白押しだ。
☆個性派揃いの「サンエックスユニバース」デザインが楽しめるプライズをチェック！（写真7点）＞＞＞
「サンエックスコニパース」とは、個性豊かな仲間たちが世界を越えて集まったサンエックスのキャラクターシリーズ。永く愛されるキャラクターから新しい仲間まで、サンエックスのようせいの魔法で懐かしさと新鮮さが交差するデザインをお楽しみいただける。
ご紹介するのはそんな個性的で可愛いキャラクターたちが大集合した「サンエックスユニバース」の、2026年1月より展開されるプライズアイテム。ぬいぐるみやポーチなど、可愛い雑貨が盛りだくさんです♪
1月から順次展開されるのは2アイテム。
「サンエックスユニバース チョコレートカラーぬいぐるみBIG」はバレンタイン先取り！ な、チョコレートカラーに染まったキャラクターたちのぬいぐるみ。約27cmサイズとインパクト大！
「サンエックスユニバース ウォレット付きスマホショルダーポーチ」は約20cmサイズのスマホショルダーポーチ。「たれぱんだ」や「こげぱん」などがシンプルにデザインされてとっても使いやすそう。
続いて2月アイテムもチェック！
バレンタインが終わったらもう春！ ということで、「サンエックスユニバース さくらぬいぐるみXL」が登場。
「サンエックスユニバース きらきらハートぬいぐるみBIG」は約25cmの存在感溢れるぬいぐるみ。アフロ犬やたれぱんだたちを抱きしめて。
3月アイテムは約20cmサイズの「サンエックスユニバース おすわりぬいぐるみ」と「サンエックスユニバース ぬいぐるみがまぐち」がラインナップ。
がまぐちはキャラクターのフェイスがそのままデザインされたとってもキュートなアイテムです♪
詳しい導入店情報はシステムサービス公式（X／旧Twitter）にてお知らせされるので、ぜひチェックしてみてね。
（C）2026 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.
