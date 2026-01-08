角度調整が自由で快適！人気の両端回転ケーブルがコネクタ部分を改善して発売
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、両端コネクタが左右180°水平360°回転し、さらにPD240Wにも対応しているため、充電しながらでも邪魔になりにくい全方向対応の人気のUSB Type-Cケーブルの改良版の「500-USB090-1BKN」を発売した。
■“向き”を気にしない、全方向くるっと回転
両端のUSB Type-Cコネクタが、左右180°＋水平360°の合計540°回転に対応。特殊設計で端子部がケーブルと一体化しているため、角度を自由に変えられる。机上・車内・ベッド周りなど、狭い場所でも差し込み方向に悩まず、充電しながらの使用でもケーブルが邪魔にならずストレスなくスマートフォンの操作ができる。
■PD240W対応、ノートPCまでこれ1本
最大PD240W（48V/5A）に対応し、スマートフォンはもちろんノートパソコンやNintendo Switchの充電にも対応。複数のケーブルを持ち歩く必要がなくなり、外出先や出張時の荷物をスマートにまとめられる。高出力時も安定した給電を実現する。
■回転コネクタ部分改良で耐久性アップ
コネクタ回転部の構造の改良、加工方法の改良、検品強化など負荷がかかりやすいコネクタ部分を改善した。ケーブルは丈夫なポリエステルメッシュ素材で、摩擦や折り曲げによるダメージを防ぐ。毎日使うケーブルだからこそ、“長く安心して使える改良”を加えた。※関節の破損を防ぐため、コネクタの根本部分をもって抜き差しすること。
■細やかな配慮が使いやすさを高める
暗い場所でも通電状況を確認できるLEDを搭載。さらにシリコンタイ付きで、持ち運びや収納時もすっきりまとめられる。家庭・オフィス・外出先まで幅広い場面で快適にケーブルを使うことができる。
■データ転送も可能
USB2.0規格に対応したこのケーブルは、480Mbpsでのデータ転送ができる。充電だけでなく、データの転送も可能になっている。1本で複数の役割があるため、持ち運びなどの際にはぴったりの商品だ。
■商品仕様
■USB Type-Cケーブルの改良版「500-USB090-1BKN」
■商品仕様
■USB Type-Cケーブルの改良版「500-USB090-1BKN」
