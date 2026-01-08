1月9日放送スタート！脚本・監督：阪元裕吾／主演：中島歩＆草川拓弥ドラマ25「俺たちバッドバーバーズ」 “理容室”を舞台に繰り広げられる新感覚アクションコメディー！「友近サスペンス劇場」などを手掛ける話題のクリエーター西井紘輝（フィルムエストTV）演出のОＰ映像を先行公開！ さらに、１・２話ゲストを含む場面写真も公開！