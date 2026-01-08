J3北九州25歳FW高昇辰、北朝鮮代表合宿への参加が決定「覚悟と責任を持ち、魂を込めて戦ってきます」
ギラヴァンツ北九州は8日、FW高昇辰が北朝鮮代表合宿に参加することを発表した。合宿参加期間は26年1月10日〜18日までとなるようだ。
2000年10月10日生まれの25歳は京都朝鮮高、日本文理大を経て、23年に北九州に加入。初年度にJ3リーグ26試合4得点を記録すると、翌24年は37試合6得点、昨季は26試合7得点を記録していた。
高昇辰はクラブを通じ、「この度、代表合宿に参加させていただくことになりました。この貴重な機会を与えてくださった方々に心より感謝申し上げます。強度の高い環境の中で、自分の持てるすべてを出し切り、一つでも多くのことを吸収し、成長した姿を必ずチームに持ち帰ります。応援してくださる皆さまの期待に応えられるよう、覚悟と責任を持ち、魂を込めて戦ってきます」とコメントしている。
2000年10月10日生まれの25歳は京都朝鮮高、日本文理大を経て、23年に北九州に加入。初年度にJ3リーグ26試合4得点を記録すると、翌24年は37試合6得点、昨季は26試合7得点を記録していた。
高昇辰はクラブを通じ、「この度、代表合宿に参加させていただくことになりました。この貴重な機会を与えてくださった方々に心より感謝申し上げます。強度の高い環境の中で、自分の持てるすべてを出し切り、一つでも多くのことを吸収し、成長した姿を必ずチームに持ち帰ります。応援してくださる皆さまの期待に応えられるよう、覚悟と責任を持ち、魂を込めて戦ってきます」とコメントしている。