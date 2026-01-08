Ã°±©±§°ìÏº¤µ¤ó»àµî¡¡Ì±´Ö½é¤ÎÃæ¹ñÂç»È¡¢¸µ°ËÆ£Ãé¼ÒÄ¹
¡¡°ËÆ£Ãé¾¦»ö¤Î¼ÒÄ¹¤È¤·¤ÆÆ±¼Ò¤Î¶ÈÀÓ¤òV»ú²óÉü¤ËÆ³¤¡¢Ì±´Ö½Ð¿È½é¤ÎÃæ¹ñÂç»È¤âÌ³¤á¤¿Ã°±©±§°ìÏº¡Ê¤Ë¤ï¡¦¤¦¤¤¤Á¤í¤¦¡Ë¤µ¤ó¤¬2025Ç¯12·î24Æü¡¢Ï·¿ê¤Î¤¿¤á»àµî¤·¤¿¡£86ºÐ¡£Ì¾¸Å²°»Ô½Ð¿È¡£Áòµ·¡¦¹ðÊÌ¼°¤Ï1·î5Æü¤Ë¶á¿Æ¼Ô¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£ÆüËÜÃæ¹ñÍ§¹¥¶¨²ñ¤ä´Ø·¸¼Ô¤¬8ÆüÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Ì¾¸Å²°Âç¤òÂ´¶È¸å¡¢1962Ç¯¤Ë°ËÆ£Ãé¤ËÆþ¼Ò¡£¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤ËÈ¼¤¦µð³Û¤ÎÍÍø»ÒÉéºÄ¤òÊú¤¨¡¢·Ð±Ä²þ³×¤¬µÞÌ³¤À¤Ã¤¿98Ç¯¤Ë¼ÒÄ¹¤Ë½¢¤¤¤¿¡£µð³Û¤ÎÉÔÎÉºÄ¸¢¤ò°ì³ç½èÍý¤¹¤ë·èÃÇ¤ò¹Ô¤¤¡¢2001Ç¯3·î´ü¤Ë²áµîºÇ¹â¤Î½ãÍø±×¤ò·×¾å¤¹¤ë¤Ê¤É¶ÈÀÓ¤òµÞ²óÉü¤µ¤»¤¿¡£
¡¡04Ç¯¤Ë²ñÄ¹¤Ë½¢¤¡¢10Ç¯4·î¤«¤éÁêÃÌÌò¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬6·î¤ËÂàÇ¤¤·¡¢Ãæ¹ñÂç»È¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£Åö»þ¤Î²¬ÅÄ¹îÌé³°Áê¤¬ËÉÙ¤ÊÃæ¹ñ¿ÍÌ®¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡12Ç¯¡¢ÅìµþÅÔ¤Ë¤è¤ë²Æì¸©¡¦Àí³Õ½ôÅç¤Î¹ØÆþ·×²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆüÃæ´Ø·¸¤Ï½ÅÂç¤Ê´íµ¡¤ËÁø¶ø¤¹¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¡£Àí³Õ½ôÅç¤ÏÆüËÜ¸ÇÍ¤ÎÎÎÅÚ¤È¤¹¤ëÀ¯ÉÜ¤ÎÎ©¾ì¤ÈÁê¤¤¤ì¤Ê¤¤¤ÈÍ¿ÌîÅÞ¤«¤éÈãÈ½¤òÍá¤Ó¡¢Ìó2Ç¯È¾¤ÇÂç»È¤òÂà¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£