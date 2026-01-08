ニチレイ<2871.T>は８日の取引終了後、みずほフィナンシャルグループ<8411.T>傘下のみずほ銀行や三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306.T>傘下の三菱ＵＦＪ銀行など既存株主による合計１６７２万６４００株の売り出しと、需要状況に応じて上限２５０万８９００株のオーバーアロットメントによる売り出しを実施すると発表した。売り出し価格は１９日から２１日までのいずれかの日に決める。株式売却の合意に至った株主に円滑な売却機会を提供しつつ、株主構成の能動的な再構築と流動性の向上を図る。



ニチレイは同時に株主優待制度を導入すると開示した。３月末を基準日として５００株以上を保有する株主にグループ商品の詰め合わせを贈呈する。保有期間が３年未満の株主に２５００円相当、３年以上の株主に３５００円相当の優待品を贈る。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS