マクドナルド×ろくでなしBLUESはまさかの「前田」つながり　眞栄田郷敦が太尊になりきる「ろくでなしスパイシー」発表

先日より「意味深なシルエット」で往年のジャンプファンをざわつかせていたマクドナルドのコラボ企画。その正体がついに明かされました。

予想通り、コラボ相手は伝説のヤンキー漫画「ろくでなしBLUES」。主人公・前田太尊を演じるのは、同じ「まえだ」の名を持つ俳優、眞栄田郷敦さんであることが判明しました。

■ 眞栄田郷敦が「前田太尊」に ろくブル愛にあふれるCM公開

マクドナルド公式Xは1月8日、「ま、眞栄田さん！そのナゲットわ？！」というポストと共に、新CMを公開。

目玉はなんといっても実写CMのクオリティです。主演の眞栄田郷敦さんは、学ランにオールバックという出で立ちで登場。その鋭い眼光と迫力は、まさに原作の「前田太尊」そのもの。「まえだ」つながりというキャスティングの妙だけでなく、ビジュアルの仕上がりも完璧です。

さらに公開されたCM映像には、太尊だけでなく帝拳高校の面々も登場。親友であり悪友の勝嗣や米示をはじめ、ヒロトやマーシーといった主要キャラクターたちが、漫画からそのまま飛び出してきたかのような高い再現度で画面を彩っています。

極めつけはCMのラスト。後方でナルシストキャラ・中島を彷彿とさせる人物が、長髪をバサァッと振り上げるシーンも……。原作ファンなら思わずニヤリとしてしまう、愛のある演出が満載です。

■ 「スパイシー」なコラボメニューも発表

肝心のコラボメニューも、ヤンキー漫画コラボにふさわしいパンチの効いたラインナップ。

「スパイシーチキンマックナゲット 黒胡椒ガーリック」に加え、二種類の新ソース「やみつき旨にんにくソース」「サワークリームタルタルソース」が発表されています。「ろくでなしスパイシー」と銘打たれたこれらの商品は、1月14日より登場するようです。

まさかのコラボに、SNSでは早速「再現度みんな高すぎ！」「おじさん歓喜」といった驚きと喜びの声が続々。

井の頭公園での決闘を思わせるティザー投稿から始まったこのコラボ。マクドナルドファンはもちろん、かつてジャンプを握りしめて熱くなった往年のジャンプファンたちにとっても見逃せないイベントとなりそうです。

