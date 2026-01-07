【吉野家】ぶあつい豚肉の角煮・ご飯おかわり無料の「厚切り豚角煮定食」復活 / 前回販売時は売切れ店舗が続出した人気メニュー【実食レビュー】

牛丼チェーンの「吉野家」で『厚切り豚角煮定食』が復活した。販売は1月6日の11時からで、期間限定･数量限定での販売となる。定食のご飯増量･おかわりは無料で、価格は税込1,097円(テイクアウト1,077円)。テイクアウトの場合、みそ汁はつかない。

『厚切り豚角煮定食』は昨年の7月31日に発売されたメニュー。販売が開始されるとSNSなどでも話題となり、売り切れの店舗が続出した。期間限定だったため昨年は販売終了したが、今回また期間限定で復活したので、さっそく店舗で食べてみた。

厚切り豚角煮

〈「厚切り豚角煮定食」 実食レビュー〉

「厚切り」とうたっているだけあって分厚い豚肉は食べ応えがある。「やわらか、ほどける」とのキャッチコピーだが、こちらも確かに箸で切れるほどの柔らかさだった。公式サイトでは「さっぱりとした味付け」とされているが、角煮らしい味付けでおいしかったが、さっぱりとは感じなかった。“しょっぱすぎたり、甘すぎたりしないようにした”ということを「さっぱり」と表現したのだろう。

付いてくるねぎラー油と一緒に食べると、ラー油と豚の脂の旨味が混ざり、中華料理の回鍋肉のような味わいになり、また違った味わいを楽しめた。

ご飯が進む味付けであることに加えて、ご飯の増量･おかわりが無料なので、お腹いっぱいになるメニューだった。

箸で切れる「厚切り豚角煮」

〈価格〉

店内:税込1,097円

テイクアウト:税込1,077円

※一部店舗では価格が異なる場合がある

厚切り豚角煮定食