大戸屋から贅沢な3種のフライ定食が登場　3万食限定の”気分がアガる”新メニューとは

定食チェーンの「大戸屋」から新年にふさわしい特別なメニューが登場する。2026年1月8日から売り出されるのは、3万食限定の「福アゲ三味定食」。3種のフライが一度に味わえる贅沢定食とは、いったいどんなメニューなのか。

”定食の日”記念、新年にぴったりの特別感

1月8日は、おーとや（0108）にちなんで付けられた記念日「大戸屋・定食の日」。新年ということも併せて、フライを存分に楽しめる特別メニューが発売する。3万食限定の定食を頼むと、アプリ特典が必ず当たる「福アゲみくじ」が付いてくるという。外れなしのおみくじは嬉しい。

さらに、1月8日〜13日の6日間限定で、「福アゲ三味定食」の390円引きのクーポンが公式アプリにて配布される。今だけのお得に楽しめるチャンスだ。

大海老フライ、大葉とチーズの豚ヒレかつ、濃厚かにクリームコロッケを一度に味わえる

「海老本来の旨みとぷりっとした食感が楽しめる『大海老フライ』、かにの旨みをたっぷり閉じ込めた『濃厚かにクリームコロッケ』、そしてデミソースで味わう『大葉とチーズの豚ヒレかつ』。こだわりの3種を一度に味わえる、贅沢感あふれるミックスフライ定食です」（同社）

3種類のフライを楽しめる特別な一皿となっている。揚げ物というだけで気分がアガるが、これはもっと贅沢な気分になれそうだ。

新メニューのプロモーション動画では、声優の千葉翔也さんがナレーションを務めた。

「『一年のはじまりに、福を味わうご褒美』というコンセプトのもと制作されました。新しい一年のスタートに、気持ちを前向きに切り替え、これからの日々を心地よく、明るい気持ちで歩み出すための食事の時間に寄り添う内容となっています」（同社）

大戸屋公式のInstagram・Xで公開されている動画には、 「福アゲ三味定食 」の魅力が詰まっている。

贅沢なフライ3種盛りとお得な特典で、この1年を活気づけられそうだ。

「福アゲ三味定食」は1880円

定食価格 1880円（税込）※アプリクーポン使用価格1490円（税込）

単品価格 1790円（税込）

3万食限定『福アゲ三昧定食』

販売開始日：2026年1月8日

販売場所：下記を除く国内の大戸屋

イオンモール高崎店、イオン天王町店、イオンモール日の出店、アリオ亀有店、アリオ橋本店、イオンモール川口店、イオン相模原店、イオンモール倉敷店、半田市役所リコリス店、イオンモール須坂店

※3万食限定。無くなり次第終了

※店舗により販売終了時期が異なる

※「福アゲみくじ」の特典を受け取るには大戸屋アプリ会員登録が必要

※特典は各種（大吉・吉・小吉）1回のみ受け取り可

■公式アプリ限定 390円引きクーポン

利用期間：2026年1月8日〜13日

対象メニュー：福アゲ三味定食（単品は対象外）

大戸屋公式アプリ：https://yappli.plus/ootoya_press

※クーポンを利用するには会員登録が必要

※期間中1回限り使用可

【画像】福を呼ぶ贅沢定食！ 必ず当たるおみくじ付き（2枚）