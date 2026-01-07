全日本空輸（ANA）は、「国際線航空券タイムセール」を1月7日から13日まで開催する。

アジアやアメリカ、オセアニア行きなどに設定がある。搭乗期間は2月1日から9月30日までで、路線により設定期間は異なる。設定路線と往復最低運賃は以下の通り。燃油サーチャージ込み、諸税別。

予約クラスはエコノミークラスが「K」、プレミアムエコノミークラスが「N」、ビジネスクラスが「P」となる。

この他にも、国内線を対象にタイムセールを実施している。

・日本各地発着（エコノミークラス、プレミアムエコノミークラス、ビジネスクラスの順）

上海（30,200円／-／100,200円）、北京（35,200円／-／106,000円）、香港（37,400円／-／176,400円）、ホーチミン（39,600円／-／229,600円）、ハノイ（39,600円）、マニラ（40,600円／-／141,600円）、大連（43,200円）、台北/松山（46,400円）、広州（51,200円）、杭州・青島（53,000円）、シンガポール（54,400円／-／277,400円）、バンコク（58,400円／-／263,400円）、深セン（62,000円）、クアラルンプール（72,400円／-／277,400円）、ジャカルタ（80,200円／-／285,200円）、デリー・ムンバイ（83,200円）、ホノルル（87,000円／154,000円）、パース（99,000円／-／399,000円）、シドニー（100,000円／-／411,000円）、パリ・ミラノ・ロンドン・フランクフルト・ミュンヘン・ブリュッセル・ウィーン・ストックホルム・イスタンブール（115,000円）、ロサンゼルス・サンフランシスコ・ニューヨーク・シアトル・ワシントン・バンクーバー（150,000円）