小玉ひかり『あまのじゃく』1月6日より配信開始！MVも同日公開！
TVアニメ『幼馴染とはラブコメにならない』EDテーマとして書き下ろされた、小玉ひかりのニューシングル「あまのじゃく」が、2026年1月6日（火）より先行配信開始。同日20:00には、待望のミュージックビデオがついに公開された。
ティザー映像公開以降、フル尺のミュージックビデオの公開を待ち望む声が寄せられていた本作は、楽曲をさらに深く掘り下げる物語仕立ての映像となっており、幼馴染の恋の行方を丁寧に追いかけるストーリーとなっている。物語パートには、ドラマやバラエティ番組などで注目を集める女優・森山未唯が出演し、小玉ひかりの歌声と交差する形で楽曲世界を表現している
ミュージックビデオ公開、音源先行配信開始と同時に、TVアニメ『幼馴染とはラブコメにならない』の放送も始まり、「あまのじゃく」の世界が一気に開く2026年1月6日。TVアニメ『幼馴染とはラブコメにならない』とともに、小玉ひかりが描く素直になれない恋の余韻を、音楽と映像で存分に味わってほしい。
●配信情報
小玉ひかり
TVアニメ「幼馴染とはラブコメにならない」エンディングテーマ
「あまのじゃく」
配信中
配信リンクはこちら
https://HikariCodama.lnk.to/Amanojaku
小玉ひかり
「シークレットラブ」
配信中
配信リンクはこちら
https://hikaricodama.lnk.to/SecretLove
●リリース情報
「あまのじゃく」
2026年1月28日発売
品番：SMCL-973
価格：￥1,500（税込）
仕様：縦型デカラベル仕様（初回仕様限定盤）
【初回仕様限定盤】
【アニメ書きおろしジャケット】
＜CD＞
M1. あまのじゃく
M2. シークレットラブ
M3. あまのじゃく instrumental
M4. シークレットラブ instrumental
楽曲クレジット
01.あまのじゃく
Lyrics：小玉ひかり
Music：小玉ひかり
Arrangement：sabio / 高村風太
Electric Bass：ナツメ ユウキ
Rec：安元広夢
Mix：藤浪 潤一郎
02.シークレットラブ
Lyrics：小玉ひかり
Music：福田和哉
Arrangement：村山晋一郎
Rap Directions：KEN THE 390
All Instruments：村山晋一郎
Rec And Mix：村山晋一郎
MV：1月6日（月）20時小玉ひかりオフィシャルYouTubeにて公開予定
店舗別購入者特典
対象の店舗にてお買い上げの方に、先着で下記の特典をプレゼント致します！
※無くなり次第終了となりますのでご注意ください
※対象店舗以外での配布はございません。予めご了承ください。
※対象商品1枚購入につき1つ特典をお渡しいたします。
対象商品
タイトル：あまのじゃく
品番：SMCL-973
価格：￥1,500（税込）／￥1,364（税抜）
仕様：縦型デカラベル仕様（初回仕様限定盤）
対象店舗/特典内容
メガジャケ：Amazon
各店舗絵柄別オリジナルブロマイド：
全国アニメイト（通販含む）
ソフマップ・アニメガ（一部アニメガ店舗を除く）
アニプレックスオンライン
Sony Music Shop
タワーレコード(一部店舗を除く)
HMV&BOOKS online / HMV店舗（一部店舗除く）
楽天ブックス
セブンネットショッピング
※店舗ごとに異なる絵柄となります。
ダブル購入者特典
TVアニメ『幼馴染とはラブコメにならない』の放送を記念して、アニメイトにて主題歌のW購入者特典が決定いたしました！
小玉ひかり「あまのじゃく」の初回仕様限定盤とHoneyWorks meets 水萌汐・火威灯・月見るな・日向春（CV：久住琳・芹澤優・平塚紗依・山本悠有希）「あいらびゅ♡」の完全生産限定盤両方お買い上げ（予約引き取り含む）いただいた方に、両面アニメ絵柄A4クリアファイルをプレゼント！
特典内容：A4クリアファイル（『幼馴染とはラブコメにならない』アニメ絵柄）
※絵柄は後日発表します。
対象店舗：全国アニメイト（通販含む）
対象商品：
・2026年1月28日(水)発売 小玉ひかり 「あまのじゃく」
初回仕様限定盤 SMCL-973 / 1,500(税込)
・2026年1月28日(水)発売 HoneyWorks meets 水萌汐・火威灯・月見るな・日向春（CV：久住琳・芹澤優・平塚紗依・山本悠有希）「あいらびゅ♡」
完全生産限定盤 SMCL-972 / 1,500(税込)
注意事項
・特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。予めご了承ください。
・記載の対象店舗、ECショップ以外での配布はございません。
・対象商品を同一店舗にてご購入の場合に限り、有効となります。
・詳細は各店舗までお問い合わせください。
各ECサイト カートアップ予約URL
https://hikaricodama.lnk.to/L7MrJO
●イベント情報
小玉ひかり 3rdシングル｢あまのじゃく」発売記念 リリースイベント
2026年1月28日(水)発売、小玉ひかり3rdシングル｢あまのじゃく」の発売を記念した、リリースイベントが決定いたしました！
さらにイベントにご参加いただいた方を対象にスタンプラリーも開催いたします！
詳細ついては小玉ひかりオフィシャルサイトにてご確認ください
1月28日(水)
19:00〜 東京：HMV&BOOKS SHIBUYA６F
1月31日(土)
13:00〜 東京：ヴィレッジヴァンガード下北沢店
15:30〜 東京：ヴィレッジヴァンガード渋谷本店
18:30〜 東京：新宿マルイメン８Fイベントスペース
2月1日(日)
14:00〜 東京：タワーレコード池袋店
17:00〜 東京：AKIHABARAゲーマーズ本店
2月7日(土)
13:00〜 東京：タワーレコード町田店
17:00〜 東京：タワーレコードららぽーと立川立飛店 店内イベントスペース
2月8日(日)
13:00〜 東京：タワーレコード錦糸町パルコ店
17:00〜 埼玉県：ヴィレッジヴァンガードイオンレイクタウンmori plus
2月14日(土)
14:00〜 神奈川県：タワーレコード川崎店
17:30〜 神奈川県：タワーレコード横浜ビブレ店
2月22日(日)
13:00〜 愛知県：タワーレコード名古屋パルコ店
16:00〜 愛知県：新星堂アスナル金山店
18:30〜 愛知県：HMV栄
2月23日(月・祝)
13:00〜 大阪府：タワーレコード梅田NU茶屋町店
15:30〜 大阪府：ヨドバシカメラ マルチメディア梅田
18:00〜 大阪府：Joshin日本橋店7Fイベントホール
イベント内容：ミニライブ＋特典会(サイン会)
対象商品：2026年1月28日（水）発売
小玉ひかり 3rdシングル｢あまのじゃく」
・初回仕様限定盤 SMCL-973 1,500 (税込)
●作品情報
TVアニメ『幼馴染とはラブコメにならない』
2026年1月5日（月）より テレ東系6局ネット・AT-X・ＢＳ日テレにて放送
・テレ東系6局ネット
毎週月曜深夜24時00分〜
・AT-X ＜プチドキver＞
毎週火曜22時30分〜
リピート放送：毎週木曜10時30分〜／毎週月曜16時30分〜
・ＢＳ日テレ
毎週火曜23時30分〜
配信情報 毎週月曜24時30分〜ｄアニメストア・AnimeFestaにて「オンエアver. 」WEB最速配信＆「プチドキver. 」独占配信！その他配信サービスにて、毎週金曜24時30分より「オンエアver. 」配信！
＜イントロダクション＞
「えーゆー」こと界 世之介、高校１年生。彼女なし。ラブコメ、特に「幼馴染とのラブコメ」にドはまり中。そんなえーゆーの、目下の悩みは幼馴染の「しお」と「あかり」が可愛すぎること！しかし、えーゆーは知っている…「現実の幼馴染とはラブコメにならない」ということを。が！当の「しお」と「あかり」の気持ちはえーゆーに向いていて…！ ヒロイン全員、幼馴染！じれったくて、もどかしい！でも胸が熱くなる！ 「最旬幼馴染ラブコメ」、開幕！
【キャスト】
界世之介：浦尾岳大
水萌汐：久住 琳
火威灯：芹澤 優
月見るな：平塚紗依
日向春：山本悠有希
【スタッフ】
原作：三簾真也『幼馴染とはラブコメにならない』（講談社「マガジンポケット」連載）
監督：桑原 智
シリーズ構成：広田光毅
脚本：広田光毅 森田眞由美
キャラクターデザイン・総作画監督：岩崎令奈
美術監督：斉藤雅己
色彩設計：油谷ゆみ
撮影監督：木村俊也（T2スタジオ）
編集：内田 渉（コンクエスト）
音響監督：本山 哲
音響制作：ビットグルーヴプロモーション
アニメーション制作：手筭プロダクション
オープニングテーマ：「あいらびゅ♡」HoneyWorks meets 水萌汐・火威灯・月見るな・日向春（CV：久住琳・芹澤優・平塚紗依・山本悠有希）
エンディングテーマ：「あまのじゃく」小玉ひかり
©三簾真也・講談社／幼馴染とラブコメになりたい製作委員会
