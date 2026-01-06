小玉ひかり『あまのじゃく』1月6日より配信開始！MVも同日公開！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

TVアニメ『幼馴染とはラブコメにならない』EDテーマとして書き下ろされた、小玉ひかりのニューシングル「あまのじゃく」が、2026年1月6日（火）より先行配信開始。同日20:00には、待望のミュージックビデオがついに公開された。

ティザー映像公開以降、フル尺のミュージックビデオの公開を待ち望む声が寄せられていた本作は、楽曲をさらに深く掘り下げる物語仕立ての映像となっており、幼馴染の恋の行方を丁寧に追いかけるストーリーとなっている。物語パートには、ドラマやバラエティ番組などで注目を集める女優・森山未唯が出演し、小玉ひかりの歌声と交差する形で楽曲世界を表現している

ミュージックビデオ公開、音源先行配信開始と同時に、TVアニメ『幼馴染とはラブコメにならない』の放送も始まり、「あまのじゃく」の世界が一気に開く2026年1月6日。TVアニメ『幼馴染とはラブコメにならない』とともに、小玉ひかりが描く素直になれない恋の余韻を、音楽と映像で存分に味わってほしい。

●配信情報

小玉ひかり

TVアニメ「幼馴染とはラブコメにならない」エンディングテーマ

「あまのじゃく」

配信中

配信リンクはこちら

https://HikariCodama.lnk.to/Amanojaku

小玉ひかり

「シークレットラブ」

配信中

配信リンクはこちら

https://hikaricodama.lnk.to/SecretLove

●リリース情報

「あまのじゃく」

2026年1月28日発売

品番：SMCL-973

価格：￥1,500（税込）

仕様：縦型デカラベル仕様（初回仕様限定盤）

【初回仕様限定盤】

【アニメ書きおろしジャケット】

＜CD＞

M1. あまのじゃく

M2. シークレットラブ

M3. あまのじゃく instrumental

M4. シークレットラブ instrumental

楽曲クレジット

01.あまのじゃく

Lyrics：小玉ひかり

Music：小玉ひかり

Arrangement：sabio / 高村風太

Electric Bass：ナツメ ユウキ

Rec：安元広夢

Mix：藤浪 潤一郎

02.シークレットラブ

Lyrics：小玉ひかり

Music：福田和哉

Arrangement：村山晋一郎

Rap Directions：KEN THE 390

All Instruments：村山晋一郎

Rec And Mix：村山晋一郎

MV：1月6日（月）20時小玉ひかりオフィシャルYouTubeにて公開予定

店舗別購入者特典

対象の店舗にてお買い上げの方に、先着で下記の特典をプレゼント致します！

※無くなり次第終了となりますのでご注意ください

※対象店舗以外での配布はございません。予めご了承ください。

※対象商品1枚購入につき1つ特典をお渡しいたします。

対象商品

タイトル：あまのじゃく

品番：SMCL-973

価格：￥1,500（税込）／￥1,364（税抜）

仕様：縦型デカラベル仕様（初回仕様限定盤）

対象店舗/特典内容

メガジャケ：Amazon

各店舗絵柄別オリジナルブロマイド：

全国アニメイト（通販含む）

ソフマップ・アニメガ（一部アニメガ店舗を除く）

アニプレックスオンライン

Sony Music Shop

タワーレコード(一部店舗を除く)

HMV&BOOKS online / HMV店舗（一部店舗除く）

楽天ブックス

セブンネットショッピング

※店舗ごとに異なる絵柄となります。

ダブル購入者特典

TVアニメ『幼馴染とはラブコメにならない』の放送を記念して、アニメイトにて主題歌のW購入者特典が決定いたしました！

小玉ひかり「あまのじゃく」の初回仕様限定盤とHoneyWorks meets 水萌汐・火威灯・月見るな・日向春（CV：久住琳・芹澤優・平塚紗依・山本悠有希）「あいらびゅ♡」の完全生産限定盤両方お買い上げ（予約引き取り含む）いただいた方に、両面アニメ絵柄A4クリアファイルをプレゼント！

特典内容：A4クリアファイル（『幼馴染とはラブコメにならない』アニメ絵柄）

※絵柄は後日発表します。

対象店舗：全国アニメイト（通販含む）

対象商品：

・2026年1月28日(水)発売 小玉ひかり 「あまのじゃく」

初回仕様限定盤 SMCL-973 / 1,500(税込)

・2026年1月28日(水)発売 HoneyWorks meets 水萌汐・火威灯・月見るな・日向春（CV：久住琳・芹澤優・平塚紗依・山本悠有希）「あいらびゅ♡」

完全生産限定盤 SMCL-972 / 1,500(税込)

注意事項

・特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。予めご了承ください。

・記載の対象店舗、ECショップ以外での配布はございません。

・対象商品を同一店舗にてご購入の場合に限り、有効となります。

・詳細は各店舗までお問い合わせください。

各ECサイト カートアップ予約URL

https://hikaricodama.lnk.to/L7MrJO

●イベント情報

小玉ひかり 3rdシングル｢あまのじゃく」発売記念 リリースイベント

2026年1月28日(水)発売、小玉ひかり3rdシングル｢あまのじゃく」の発売を記念した、リリースイベントが決定いたしました！

さらにイベントにご参加いただいた方を対象にスタンプラリーも開催いたします！

詳細ついては小玉ひかりオフィシャルサイトにてご確認ください

1月28日(水)

19:00〜 東京：HMV&BOOKS SHIBUYA６F

1月31日(土)

13:00〜 東京：ヴィレッジヴァンガード下北沢店

15:30〜 東京：ヴィレッジヴァンガード渋谷本店

18:30〜 東京：新宿マルイメン８Fイベントスペース

2月1日(日)

14:00〜 東京：タワーレコード池袋店

17:00〜 東京：AKIHABARAゲーマーズ本店

2月7日(土)

13:00〜 東京：タワーレコード町田店

17:00〜 東京：タワーレコードららぽーと立川立飛店 店内イベントスペース

2月8日(日)

13:00〜 東京：タワーレコード錦糸町パルコ店

17:00〜 埼玉県：ヴィレッジヴァンガードイオンレイクタウンmori plus

2月14日(土)

14:00〜 神奈川県：タワーレコード川崎店

17:30〜 神奈川県：タワーレコード横浜ビブレ店

2月22日(日)

13:00〜 愛知県：タワーレコード名古屋パルコ店

16:00〜 愛知県：新星堂アスナル金山店

18:30〜 愛知県：HMV栄

2月23日(月・祝)

13:00〜 大阪府：タワーレコード梅田NU茶屋町店

15:30〜 大阪府：ヨドバシカメラ マルチメディア梅田

18:00〜 大阪府：Joshin日本橋店7Fイベントホール

イベント内容：ミニライブ＋特典会(サイン会)

対象商品：2026年1月28日（水）発売

小玉ひかり 3rdシングル｢あまのじゃく」

・初回仕様限定盤 SMCL-973 1,500 (税込)

●作品情報

TVアニメ『幼馴染とはラブコメにならない』

2026年1月5日（月）より テレ東系6局ネット・AT-X・ＢＳ日テレにて放送

・テレ東系6局ネット

毎週月曜深夜24時00分〜

・AT-X ＜プチドキver＞

毎週火曜22時30分〜

リピート放送：毎週木曜10時30分〜／毎週月曜16時30分〜

・ＢＳ日テレ

毎週火曜23時30分〜

配信情報 毎週月曜24時30分〜ｄアニメストア・AnimeFestaにて「オンエアver. 」WEB最速配信＆「プチドキver. 」独占配信！その他配信サービスにて、毎週金曜24時30分より「オンエアver. 」配信！

＜イントロダクション＞

「えーゆー」こと界 世之介、高校１年生。彼女なし。ラブコメ、特に「幼馴染とのラブコメ」にドはまり中。そんなえーゆーの、目下の悩みは幼馴染の「しお」と「あかり」が可愛すぎること！しかし、えーゆーは知っている…「現実の幼馴染とはラブコメにならない」ということを。が！当の「しお」と「あかり」の気持ちはえーゆーに向いていて…！ ヒロイン全員、幼馴染！じれったくて、もどかしい！でも胸が熱くなる！ 「最旬幼馴染ラブコメ」、開幕！

【キャスト】

界世之介：浦尾岳大

水萌汐：久住 琳

火威灯：芹澤 優

月見るな：平塚紗依

日向春：山本悠有希

【スタッフ】

原作：三簾真也『幼馴染とはラブコメにならない』（講談社「マガジンポケット」連載）

監督：桑原 智

シリーズ構成：広田光毅

脚本：広田光毅 森田眞由美

キャラクターデザイン・総作画監督：岩崎令奈

美術監督：斉藤雅己

色彩設計：油谷ゆみ

撮影監督：木村俊也（T2スタジオ）

編集：内田 渉（コンクエスト）

音響監督：本山 哲

音響制作：ビットグルーヴプロモーション

アニメーション制作：手筭プロダクション

オープニングテーマ：「あいらびゅ♡」HoneyWorks meets 水萌汐・火威灯・月見るな・日向春（CV：久住琳・芹澤優・平塚紗依・山本悠有希）

エンディングテーマ：「あまのじゃく」小玉ひかり

©三簾真也・講談社／幼馴染とラブコメになりたい製作委員会

