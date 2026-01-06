●あす7日(水)朝は強まる底冷え注意

●この先は度々冬型気圧配置に 繰り返し寒さが厳しくなる日々

●3連休後半～連休明けで 強烈寒波襲来の兆しも

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝





きょう6日(火)の県内は、日中は日ざしタップリの穏やかな空模様でしたが、朝が少々冷え込んだこともあり、日中の気温は10～11度くらいにとどまった所が多くなりました。



寒さが増したり少し和らいだり…を繰り返す日々が続いていますが、今週この先は、その気温変化が一段と激しくなっていきます。





まず、今夜～あす7日(水)朝にかけて、まだ残る寒気や放射冷却の影響で、足元からしんしんと冷える底冷えが強まってきます。

山口、岩国市内をはじめ、沿岸部を除き、ほとんどのエリアは氷点下の冷え込みとなる予想。山間部ほど、水道管凍結も心配な厳しい冷え込みとなってきそうです。





朝はグッと冷えますが、日中は11～12度くらいまで気温が上がる、と見込んでいます。

一方で、あす7日(水)は日本海を低気圧や前線が通過。この低気圧が東に進むとともに、あさって8日(木)にかけては再び等圧線が縦じま模様の冬型気圧配置になっていきます。





あさって8日(木)は最高気温でも1桁止まりの、真冬らしい身体が縮こまる寒さに。さらに、その先も天気は非常に速いテンポで移り変わり、今週末からの3連休は、土曜日の天気の崩れを境にいっそう寒さが厳しさを増し、連休明けにかけては市街地でも雪化粧するような、強烈な寒波襲来の兆しも見えてきています。



子供たちはこれから新学期を迎えますし、今週末の連休には「二十歳のつどい」が予定されている所も多いですが、今後しばらく冬将軍の動向に十分気を付けながら、体調管理、交通安全の意識をいっそう高めて過ごす心がけを、お願いします。





あす7日(水)は午前中は晴れたり曇ったりですが、午後は雲多めの空となっていき、日本海を通過する前線の影響で、夕方前後は短い時間ですが、にわか雨の可能性があります。洗濯物の外干しは午前中勝負、と心得て、午後の外出は念のため折りたたみ傘を用意しておくと良いでしょう。朝は底冷えが強く、広範囲で氷点下の冷え込みに。日中の気温は、11～12度くらいの所が多いでしょう。





この先は繰り返し、冬型の気圧配置となって度々強い寒気が流れ込みます。8日(木)は最高気温で7度前後…山沿いで一部、雪が舞うこともあるでしょう。金曜日はいったん天気は持ち直しますが、土曜日に天気がぐずついた後、再び寒さが厳しくなっていき、3連休明けの頃は市街地でも雪景色となるほどの、強烈寒波の兆しもあります。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）

