TBSの南波雅俊アナウンサーがX更新

第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）は、青山学院大の3年連続9度目の総合優勝で幕を閉じた。日本テレビ系列で中継された激闘に、他局のアナウンサーも思わず反応。意外な“決意表明”には、とある愛情も滲み出ていた。

正月の箱根駅伝で、ファンを沸かせた1人が早稲田大の5区を走った工藤慎作（3年）。人気漫画／アニメ「名探偵コナン」の主人公・工藤新一になぞらえて“山の名探偵”と称される注目ランナーは、青学大の黒田朝日（4年）にかわされ2位でのゴールに。それでも、3年連続で山上りを任された力走が観る者の目を奪った。

これに反応したのが、TBSの南波雅俊アナウンサー。5日、Xに「次から名探偵コナンは、箱根駅伝の山の名探偵・工藤慎作選手が、将来ニューイヤー駅伝に参戦することを想定して、実況アナウンサーとしては見ないといけないですね。なぜ名探偵と呼ばれてるかを理解して伝えないといけないので。表面的な言葉では伝わらないですからね。他局だけど仕方ないですね」と決意をつづった。

実業団の日本一決定戦、ニューイヤー駅伝は毎年元日にTBS系列が生中継。一方、工藤の異名の由来となった「名探偵コナン」のアニメは日本テレビ系で放映されている。南波アナは続く投稿で「Heaven Knows」と投稿。これは「名探偵コナン」の新オープニング曲としてこの日発表されたB’ｚの新曲だ。B’ｚの大ファンを公言している同アナ。異例の表明の背景には、ニューイヤー駅伝だけではない理由がありそうだ。



（THE ANSWER編集部）