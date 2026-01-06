【送検】笑みを浮かべる男 HKTスタッフら2人襲撃事件 殺人未遂の疑い「複数のメンバーを殺そうと思った」という趣旨の供述 福岡
去年12月、福岡市でHKTスタッフら男女2人が包丁で襲われた事件です。女性を殺害しようとした疑いで再逮捕された男が6日、送検されました。
■松永悠作記者
「山口容疑者を乗せた車が警察署から出てきました。正面を見据えていて、笑みを浮かべているように見えます。」
殺人未遂の疑いで送検されたのは、福岡県糸島市の無職、山口直也容疑者（30）です。
警察によりますと、山口容疑者は去年12月14日、福岡市中央区の商業施設のエスカレーターで岡山県倉敷市のアルバイトの女性（27）の背中を包丁で刺し、全治1か月の重傷を負わせた疑いが持たれています。
山口容疑者は「死んでも死ななくてもいいと思って刺した」と容疑を認めています。
3週間前の送検時には金髪姿で前を見据え、笑みを浮かべていた山口容疑者。
この日は集まった報道陣を見て何かを口走ったあと、再び笑みを浮かべていました。
捜査関係者によりますと、山口容疑者は一連の事件について「HKT48の複数のメンバーを殺そうと思った」という趣旨の供述をしていて、警察が犯行に至った経緯を調べています。