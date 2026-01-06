「すき焼きは鍋じゃないと難しそう…」と思っていませんか？ じつは、レンジ調理でも甘辛ダレがしっかりしみた、満足感のある一品がつくれるんです。今回は、火を使わずに完成する「レンチンすき焼き風」レシピを紹介します。教えてくれたのは、農家の娘として旬の食材レシピを発信するセリナさん。豚肉のうま味がダイコンにじんわりしみ込み、手軽なのに食べごたえも十分。忙しい日のごはんや、さっとすませたい平日の一品にぴったりです。

レンジで簡単！「すき焼き味の豚ダイコン」

すき焼きはレンジ調理でもOK。加熱している間に、甘辛ダレがダイコンの芯までじんわりしみ込みます。

【写真】ダイコンを5ｍｍ幅に切る

豚肉のうま味が重なって、手間いらずなのに満足感はしっかり。火を使わずにつくれるから、バタバタしがちな日にも頼れる一品です。

●すき焼き風豚ダイコン

【材料（2人分）】

ダイコン 300g

豚肉 150g ※お好みの部位を用意

すき焼きのタレ 大さじ3



【つくり方】

（1） ダイコンを5mm幅に輪切りにする。

（2） 耐熱皿に、ダイコンと豚肉を交互に並べる。

（3） 600Wで10分加熱し、完成！ お好みで温泉卵や生卵、ネギをトッピングして食べてください。

●レンチン温泉卵のつくり方

（1） 少し深めの耐熱容器に生卵を入れ、卵が隠れるくらい水を入れる。

（2） 破裂防止で卵黄に爪楊枝で2か所ほど穴をあけたら、ラップをせずに600Wで40秒〜加熱する。お好みの固さになるまで、少しずつ加熱時間を伸ばして調整してください。

※ つくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう

※ 電子レンジの加熱時間は600Wを基準にしています。500Wの場合は1.2倍、700Wの場合は0.8倍を目安に加減してください。機種によって多少差があります

※ 電子レンジやオーブントースターで加熱する際は、付属の説明書に従って、高温に耐えられる耐熱ガラスの皿やボウルなどを使用してください