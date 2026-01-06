「サッカー人生の中で最も大切で、忘れられない時間」韓国人DFが名古屋に別れ。母国クラブに完全移籍「たくさんの愛を本当にありがとう」
名古屋グランパスは１月６日、ハ・チャンレが韓国の大田ハナシチズンへ完全移籍すると発表した。
2024年に浦項スティーラーズから名古屋に加入したハ・チャンレは、１年目はJ１で24試合に出場。25シーズンは大田へ期限付き移籍していた。
31歳の韓国人DFは名古屋の公式サイトで、「短い時間ではありましたが、名古屋グランパスで皆さまと共に過ごした日々は、私のサッカー人生の中で最も大切で、忘れられない時間となりました」とコメントし、こう続ける。
「いつも温かいご声援と愛情をもって見守ってくださり、本当にありがとうございました。このたび他クラブへ移籍することになりましたが、これからもどこにいても名古屋グランパスを応援し、皆さまのことを心の中に大切に思い続けます」
そして最後に「あらためまして、短い間ではありましたが、たくさんの愛を本当にありがとうございました」と締めくくった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
