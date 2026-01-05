タレントの西野未姫さん（26）が4日、自身のインスタグラムを通じて第2子を授かったことを報告しました。夫でお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱さん（57）もコメントを発表しました。

西野さんは2022年11月、山本さんとの結婚を報告。2024年10月、第1子となる女の子を出産したことを明かしていました。

■西野未姫&山本圭壱 第2子迎える心境をつづる

西野さんはインスタグラムに文書をアップし、「このたび第二子を授かり無事に安定期に入りましたことをご報告させていただきます」と発表しました。

続けて、「一人目のときとはまた違った感覚で懐かしさを感じる瞬間もあれば、改めて命の尊さを実感する日々でもあり、家族が4人になることを思うと今からとてもわくわくしています」と心境を明かし、「お仕事につきましては、体調と相談しながら無理のない範囲で続けさせていただく予定です」とつづりました。

また、夫の山本さんも自身のインスタグラムで「私、山本圭壱は今年で58歳になりますので兎にも角にも1日でも長く生きることが使命になったのであります かっとばせランニングホームラン！ これからも山本ファミリーを温かく見守って頂ければ幸いです」とコメントしました。

西野さんは自身のYouTubeチャンネルで出産予定は「5月」だと報告。そして山本さんは2026年の抱負について「健康」、西野さんは「無事に産むこと」だと語りました。