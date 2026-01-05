Ä¹´üµÙ²Ë¤ä½µËö¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ï¤Ê¤¼¡©
»Å»ö¤ä¼ø¶È¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯µÙÆü¤äÄ¹´üµÙ²Ë¤ËÆþ¤ê¡¢»×¤¦Â¸Ê¬¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¤êÍ·¤ó¤À¤ê¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¤ËÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Ï¤º¡£¡Öleisure sickness(¥ì¥¸¥ã¡¼ÉÂ)¡×¤ä¡Ölet-down effect(´ËÏÂ¸ú²Ì)¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤Î¸½¾Ý¤¬¤Ê¤¼µ¯¤¤ë¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥°¥ê¥Õ¥£¥¹Âç³Ø¤Ç´Ç¸î½õ»º³ØÉô¤ÎÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥¢¡¦¥ô¥¡¥ó¡¦¥Ç¡¦¥â¥ë¥Æ¥ë»á¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
https://theconversation.com/why-do-i-seem-to-get-sick-as-soon-as-i-take-time-off-270673
¡Ö¥ì¥¸¥ã¡¼ÉÂ¡×¤Ï2002Ç¯¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤Î¸¦µæ¼Ô¤¬È¯É½¤·¤¿ÏÀÊ¸¤ÇÄó¾§¤µ¤ì¤¿Â¤¸ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖÊ¿Æü¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢½µËö¤äÄ¹´üµÙ²ËÃæ¤ÏÈæ³ÓÅªÉÑÈË¤ËÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡×¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¸¦µæ¼Ô¤Ï1893¿Í¤òÂÐ¾Ý¤ËÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢Ìó3¡ó¤Î¿Í¡¹¤¬¥ì¥¸¥ã¡¼ÉÂ¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÈÌÅª¤Ê¾É¾õ¤È¤·¤Æ¤ÏÆ¬ÄË¡¦·ñÂÕ(¤±¤ó¤¿¤¤)´¶¡¦É÷¼Ù¡¦¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¡¦¶ÚÆùÄË¡¦ÅÇ¤µ¤¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¡¢Ãæ¤Ç¤â´¶À÷¾É¤Ï½µËö¤è¤ê¤âµÙ²ËÃæ¤ËÈ¯¾É¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¾É¾õ¤Ï¡ÖÄ¹´üµÙ²Ë¤ËÆþ¤Ã¤ÆºÇ½é¤Î1½µ´Ö¡×¤ËºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¸¦µæ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÈï¸³¼Ô¤Îµ²±¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á²óÅú¤ÏÉ¬¤º¤·¤âÀµ³Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Û¤«¡¢¡ÖÊ¿Æü¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖµÙ²ËÃæ¤ÏÈæ³ÓÅªÉÑÈË¤ËÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¶³Ð¤â¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢2014Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÊÌ¤Î¸¦µæ¤Ç¤ÏÄê´üÅª¤ËÊÒÆ¬ÄË¤òÈ¯¾É¤¹¤ë22¿Í¤ÎÈï¸³¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¥ì¥Ù¥ë¤ÈÊÒÆ¬ÄË¤ÎÈ¯¾ÉµÏ¿¤òÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë°ÍÍê¤·¤¿·ë²Ì¡¢°Õ³°¤Ê¤³¤È¤Ë¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¤Î·Ú¸º¤¬ÊÒÆ¬ÄË¤Î°ú¤¶â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ëÆü¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤¿¤ÈµÏ¿¤·¤¿¿Í¤Ï¡¢¤½¤Î24»þ´Ö°ÊÆâ¤ËÊÒÆ¬ÄË¤òÈ¯¾É¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤Ä¤Þ¤ê»Å»ö¤¬¥¹¥È¥ì¥¹Í×°ø¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢µÙÆü¤ËÊÒÆ¬ÄË¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
Ç¾Â´Ãæ¤ÎÈ¯¾É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤¿1996Ç¯¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¼ãÇ¯½÷À¤Ç¤ÏÊ¿Æü¤è¤ê¤â½µËö¤ËÇ¾Â´Ãæ¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤â¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¦µæ¼Ô¤é¤Ï¡¢½µËö¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÊÑ²½¤¬Ç¾Â´Ãæ¤Î°ú¤¶â¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥¸¥ã¡¼ÉÂ¤Ë´Ø¤¹¤ë¼Á¤Î¹â¤¤¸¦µæ¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ÎÀøºßÅª¤Ê¸¶°ø¤Ï´°Á´¤Ë¤Ï²òÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¥â¥ë¥Æ¥ë»á¤Ï¡¢¥ì¥¸¥ã¡¼ÉÂ¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î²¾Àâ¤¬¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¡ÖµÙÆü¤äÄ¹´üµÙ²ËÃæ¤ÏÎ¹¹Ô¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢Îó¼Ö¤äÈô¹Ôµ¡¤Ê¤É¤Îº®»¨¤·¤¿Ì©ÊÄ¶õ´Ö¤ËÄ¹»þ´ÖºÂ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÙ¶Ý¤ä¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ê¤É¤ÎÉÂ¸¶ÂÎ¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢±ó¤¯Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤ËÎ¹¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÌÈ±Ö¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤ºÙ¶Ý³ô¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¹â¤Þ¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¡ÖµÙÆü¤Ë¤ª¼ò¤ò°û¤àµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤ÇÌÈ±Öµ¡Ç½¤¬Äã²¼¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£°û¼ò¤½¤Î¤â¤Î¤Î±Æ¶Á¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Ê¿Æü¤È¤Ï°ã¤¦¹ÔÆ°¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂÎ¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
3¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¡Ö»Å»ö¤¬Ë»¤·¤¤»þ¤Ïµ¤¤¬»¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¾É¾õ¤Ëµ¤ÉÕ¤¤Ë¤¯¤¤¤¬¡¢µÙÆü¤äµÙ²ËÃæ¤Ï»Å»ö¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¶ÚÆùÄË¤äÆ¬ÄË¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¤ä¤¹¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤À¤ë¤µ¤äÆ¬ÄË¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤â¡Ö»Å»ö¤¬Ë»¤·¤¤¤»¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢µÙÆü¤Ï»Å»ö¤Î¤»¤¤¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤áÉÂµ¤¤Ç¤¢¤ë¤ÈÇ§¤á¤ä¤¹¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»Å»ö¤Ë¤è¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¤â·ò¹¯¾õÂÖ¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥È¥ì¥¹¤Ï¸ò´¶¿À·Ð·Ï¤ò³èÀ²½¤·¤Æ¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¤ä¥³¥ë¥Á¥¾¡¼¥ë¤Ê¤É¤Î¥Û¥ë¥â¥ó¤òÂÎÆâ¤ËÊü½Ð¤µ¤»¤Þ¤¹¤¬¡¢ËýÀÅª¤Ë¥³¥ë¥Á¥¾¡¼¥ëÃÍ¤¬¹â¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤ÈÌÈ±ÖºÙË¦¤Î´¶À÷¤ËÂÐ¤¹¤ëÄñ¹³ÎÏ¤¬Äã²¼¤·¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹¤äºÙ¶Ý¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÂµ¤¤Ë¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Ã»´üÅª¤Ë¤Ï¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¤È¥³¥ë¥Á¥¾¡¼¥ë¤Î¤¤¤º¤ì¤â°ìÉô¤ÎÌÈ±Ö¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¶¯²½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢µÞÀ¥¹¥È¥ì¥¹¤Ï°ì»þÅª¤Ë´¶À÷¤ËÂÐ¤¹¤ëÄñ¹³ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆË»¤·¤µ¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¤âÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥³¥ë¥Á¥¾¡¼¥ë¤Î¹³±ê¾ÉºîÍÑ¤ÏÄË¤ß¤òÏÂ¤é¤²¤ë¸ú²Ì¤â¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
½µËö¤äµÙ²ËÃæ¤Ë¤Ï»Å»ö¤Ë¤è¤ëµÞÀ¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ì»þÅª¤ÊÌÈ±Öµ¡Ç½¤Î¸þ¾å¤ä¥³¥ë¥Á¥¾¡¼¥ë¤Ë¤è¤ëÄÃÄË¸ú²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤êÆ¬ÄË¤ä¶ÚÆùÄË¤È¤¤¤Ã¤¿¾É¾õ¤ò¼«³Ð¤·¤¿¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¥â¥ë¥Æ¥ë»á¤Ï»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥¸¥ã¡¼ÉÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²òÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÅÀ¤âÂ¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤¿¤È¤¨Ë»¤·¤¤»þ¤Ç¤âÄê´üÅª¤Ê¿ÈÂÎ³èÆ°¤ò¹Ô¤¤¡¢½½Ê¬¤Ê±ÉÍÜ¤È¿çÌ²¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬ÌÈ±ÖÎÏ¤ò¸þ¾å¤¹¤ë¸°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢¿ÈÂÎ³èÆ°¤¬¾¯¤Ê¤¤Ï«Æ¯¼Ô¤¬Äê´üÅª¤Ê±¿Æ°¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢±¿Æ°ÉÔÂ¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¿Í¤è¤ê¤âÉÂ·ç¤¬¸º¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ËýÀÅª¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤ÈÊ£¿ô¤ÎËýÀ¼À´µ¤È¤Î´ØÏ¢À¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¿¦¾ì´ØÏ¢¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤Û¤«¡¢âÔÁÛ(¤á¤¤¤½¤¦)¡¦¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹¡¦¥ê¥é¥¯¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼ÂÁ©¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤³¤È¤âÌò¤ËÎ©¤Ä¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢µÙ²Ë¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÁ°¤Ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ä¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É(COVID-19)¤ÎÍ½ËÉÀÜ¼ï¤ò¤·¤¿¤ê¡¢º®»¨¤·¤¿¾ì½ê¤äÈô¹Ôµ¡Æâ¤Ç¥Þ¥¹¥¯¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¡¢¸ÆµÛ´ï´¶À÷¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¾å¤Ç½ÅÍ×¤À¤È¥â¥ë¥Æ¥ë»á¤Ï¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£