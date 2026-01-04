ÂçµÜ¤¬Ì¾¸Å²°MF²ÃÆ£¸¼¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë²ÃÆþ¤òÈ¯É½¡Ö¶¯¤¯³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Æ°ÜÀÒ¤ò·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤Ï4Æü¡¢MF²ÃÆ£¸¼(22)¤¬Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤«¤é´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ´ü´Ö¤Ï2026Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç¡£´ü´ÖÃæ¤ËÌ¾¸Å²°¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¸ø¼°Àï¤Ë¤Ï½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë&¥³¥á¥ó¥È
¡üMF²ÃÆ£¸¼
(¤«¤È¤¦¡¦¤²¤ó)
¢£À¸Ç¯·îÆü
2003Ç¯4·î15Æü(22ºÐ)
¢£½Ð¿ÈÃÏ
°¦ÃÎ¸©
¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
183cm/79kg
¢£·ÐÎò
´¢Ã«81FC-Ì¾¸Å²°U-15-Ì¾¸Å²°U-18-ÃÞÇÈÂç-Ì¾¸Å²°
¢£½Ð¾ìÎò
J1¥ê¡¼¥°:8»î¹ç
¥ê¡¼¥°¥«¥Ã¥×:2»î¹ç
¢£¥³¥á¥ó¥È
¢¦ÂçµÜÂ¦
¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤«¤éÍè¤Þ¤·¤¿¡¢²ÃÆ£¸¼¤Ç¤¹¡£RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤È¶¦¤Ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¡¢¶¯¤¯³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Æ°ÜÀÒ¤ò·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦! ¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹!¡×
¢¦Ì¾¸Å²°Â¦
¡ÖRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤¹¤ë·èÃÇ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÇ¯Á°¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¶¯¤¤³Ð¸ç¤ò¶»¤ËÌ¾¸Å²°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»þ¤Ë¤½¤Î³Ð¸ç¤¹¤éÍÉ¤é¤®¡¢¸å²ù¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¿É¤¯¶ì¤·¤¤°ìÇ¯¤Ç¤·¤¿¡£¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼½Ð¿È¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢Éû¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤ÆÈó¾ï¤ËÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤¯¡¢ÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤â¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¡¢´üÂÔ¤·Â³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤¦°ìÅÙ¿´¤«¤é¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦µ¤»ý¤Á¿·¤¿¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÇ¯´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
