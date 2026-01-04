アメリカ企業SpaceX（スペースX）は日本時間2026年1月4日、ケープカナベラル宇宙軍基地から「Falcon 9（ファルコン9）」ロケットを打ち上げ、Starlink（スターリンク）衛星29機を所定の軌道へ投入しました。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

打ち上げ情報：Falcon 9（Starlink Group 6-88）

• ロケット：Falcon 9 Block 5

• 打ち上げ日時：日本時間 2026年1月4日15時48分

• 発射場：ケープカナベラル宇宙軍基地（アメリカ）

• ペイロード：Starlink V2 Mini 29機（Starlink Group 6-88）

スペースXはX（旧Twitter）で、ブースターがドローン船「Just Read the Instructions」へ着艦したことや、スターリンク衛星の分離完了を伝えています。なお、アメリカの宇宙専門メディア「Spaceflight Now」は今回投入された衛星を「Starlink V2 Mini Optimized（改良型 Starlink V2 Mini）」29機と報じています。（Starlink V2 Mini Optimizedの初投入は、2024年とされています）

関連画像・映像

【▲ ケープカナベラル宇宙軍基地から打ち上げられたFalcon 9ロケット（Credit: SpaceX）】

【▲ 第2世代スターリンク「starlink V2 mini」（Credit: SpaceX）】

文／sorae編集部 速報班 編集／sorae編集部

