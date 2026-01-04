タレントで女優の新谷姫加(あらやひめか)さんが3日、自身のX（旧ツイッター）を更新。

AIを使った卑猥な写真加工行為に対し、怒りをあらわにしました。



【写真を見る】【 新谷姫加 】 「人の写真を勝手に裸にしたりするの気持ち悪すぎる」「絶対にやめて」「駆逐してやりたい」 ＡＩ使った画像加工に怒り





新谷さんは「Grokで'水着にして'とか言って人の写真を勝手に裸にしたりするの気持ち悪すぎる、絶対にやめて、てかやっていいもんなの？むかつく」と怒りを露わにしました。



続けて「子供にやってる人も出てきてる、本当にやめなさい。駆逐してやりたい。」と、無秩序な現状に怒り心頭の様子でポストし、昨今SNS上で問題化しているネット上にある女性の画像を、AIを使って勝手に露出の多い画像に加工し公開する行為に対して、やめるように警告をしました。







新谷さんは続くポストでも「嫌なら写真載せなければいい。って結構くるんだけどさ…芸能活動してる限り絶対無理だし、辞めてって声をあげて言うことも大切だと思うんだ。」と、投稿。



続けて「嫌だ、と言ってる側が制限しなくちゃいけないのは違うと思う。 痴漢だってそう、ミニスカ履かなければいい、そうじゃないよ。やるやつがおかしい、まじで怖い人たち多すぎて頭抱える」と理解を求めました。







この投稿に対し「犯罪行為なので やめてで済まさず法的措置を取った方がいいと思います」「ツールとしては優秀ですが、使い方はその人の倫理観次第ですもんね。本当に気持ち悪い。」「正解！駆逐してやろう！」「やる奴が悪い」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】