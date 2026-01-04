空けておくことがルール！ 「停止禁止部分」とは

免許取得時に学ぶ交通ルールのひとつに「規制標示」があります。

その中でも「停止禁止部分」という標示は、学んだはずなのに道路で見かけると忘れてしまっている人も少なくありません。では、この標示にはどのような意味があるのでしょうか。

【画像】「えっ…」もしかして知らない？ 道路に「★マーク」！その"ルール"を画像で見る（30枚）

停止禁止部分とは、白線の四角い区画の内側に斜線が描かれた標示で、運転時に停止することが禁止されている場所を指します。

主に警察署や消防署、救急指定病院など、緊急車両が出入りする施設の前に設置されることが多く、渋滞時や信号待ちでもスペースを空けて停車する必要があります。

過去には、この停止禁止部分をめぐってSNSで話題になった投稿がありました。

あるユーザーが標示を守って手前で停車したところ、後続車から「なぜ前に詰めないのか」と誤解され、クラクションを鳴らされてしまったというのです。

これは後続車から標示が見えにくく、“空いているのに止まっている”ように映った可能性があります。

この投稿には「これを知らないなら免許返納してほしい」といった厳しい声や、「よく知らない人多いよね」といった指摘が寄せられ、標示の認識不足が浮き彫りとなりました。

このように、停止禁止部分は運転者が正しく対応していても周囲から誤解されやすい標示のひとつといえます。

本来の目的は、緊急車両が迅速に出入りできるようスペースを確保することにあり、ここを塞ぐと人命救助や火災対応に支障をきたす恐れがあります。

つまり、「空いているから詰める」のではなく、「空けておくことに意味がある」場所です。

標示の意味を理解していないと、上記の事例のように正しく停車している運転者が誤解される場面も生じます。

交通ルールのひとつとして、この標示を再確認し、適切な運転を心がけることが重要です。

※ ※ ※

停止禁止部分のように、意味を理解していないと誤解や危険につながる道路標示は他にも存在します。

例えば「立入り禁止部分」は、黄色い楕円形の枠に白い斜線が入った標示で、クルマが入ると危険な場所に描かれており、立ち入らないことで交通の安全を守る役割があります。

このほかにも、立入り禁止部分と同じ色使いで長方形に描かれている「安全地帯」や、白線のシマ模様で描かれる「導流帯（ゼブラゾーン）」などがあります。

いずれも交通の安全と円滑な流れを守るために設置されているものですが、見た目が似ていて間違えやすいので注意が必要です。