峯岸みなみが自身のXを更新し、M!LKの佐野勇斗との2ショットを投稿した。

■峯岸みなみが親戚・佐野勇斗に対し「キラッキラでビジュよすぎました！」

【写真】親戚・佐野勇斗との2ショットを公開した峯岸みなみ

2025年12月31日に放送された『第76回NHK紅白歌合戦』にて、AKB48のOGメンバーのひとりとして紅白のステージに立った峯岸みなみ。“AKB48 20周年スーパーヒットメドレー”と題し、「フライングゲット」「ヘビーローテーション」「恋するフォーチュンクッキー」「会いたかった」をメドレーで披露した。

そんな峯岸が「なんと紅白の裏側で親戚（スーパーアイドル）に会えたのでちゃっかりお写真撮ってもらいました！キラッキラでビジュよすぎました！」とコメントして投稿したのは、今回紅白初出場を果たし、2025年を代表するヒット曲となった「イイじゃん」を披露したM!LK・佐野勇斗との2ショットだ。

実は、峯岸みなみの夫で東海オンエアのメンバー・てつやの祖母と佐野の祖父が“はとこ”であることから、てつやと結婚した峯岸みなみも“親戚”の仲間入りをしたというわけだ。

SNSには「ふたりともキラッキラすぎ！」「親戚で、紅白で会えるのってすごい」という声が寄せられている。

■東海オンエア・てつや「親戚疑惑のある彼だった」お互いに意識しあう仲だった時代

2024年9月、愛知県岡崎市在住の東海オンエア・てつやがXにて「さすがにビビった のんびり歩いてたら急に 話しかけられて ヤバい奴かと思ったら 遠い親戚疑惑のある彼だった」というコメントと共に、マスク＆メガネ＆ニット帽で素顔が分かりにくい男性との2ショットを投稿。

実はこの投稿のコメントを縦読みすると“さのはやと”となる。ちなみに、佐野も同じく岡崎市出身だ。

この時はまだ“親戚疑惑”だったが、後に2024年10月に放送された日テレ系『はじめまして！一番遠い親戚さん』に佐野が親戚を調べるゲストとして登場すると、てつやが親戚であることが判明。

■親戚だと判明してから一気に距離が縮まった佐野勇斗＆てつや

2025年9月、佐野はコンビニの一番くじで東海オンエアのてつやが当たり、「親戚の兄ちゃんコンビニでゲットした 嬉しすぎるっっっっっっ」と投稿すると、てつやが「ありがと！！やっぱ親戚だからどことなく似てるねっ」と返信。

親戚という間柄が確定したことで、より親交が深まったようだ。

佐野はInstagramにも「一番くじで、親戚をお迎えしました！！！すぐに出てくれたのは、さすがに血を感じました」と投稿し、てつやのフィギュアを顔に近づけたショットを投稿している。