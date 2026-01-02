歯科医が解説「歯茎は髪や肌と違って老化しない」歯肉退縮の意外な原因と対策
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
歯科医師の木村隆寛氏が運営するYouTubeチャンネル「木村先生には歯が立たない!!【あなたの歯にプラスする】」が、「歯茎が下がりの原因は知らないうちにやってしまう習慣かもしれません...歯茎が下がってしまう歯肉退縮の原因について歯医者が徹底解説させていただきます」と題した動画を公開。多くの人が悩む「歯肉退縮」について、その意外な原因を解説した。
動画の冒頭で木村氏は、歯茎が下がることは60～70代の「歯のお困りポイント3位以内に必ず入っている」と指摘。食べ物が詰まる、歯がしみるといった不快な症状の原因となるが、「歯茎は適切に管理すれば、下げずに済む」と断言する。髪の毛や肌の老化とは異なり、歯と歯肉は維持が可能であるという。
木村氏は歯肉退縮の原因を「先天的」と「後天的」の2つに大別する。先天的な要因とは、生まれつきの骨格や歯茎の厚さ、歯の強さのことだ。「骨が分厚く、歯茎も分厚い、歯も強い人は下がりづらい」と説明する一方で、歯茎が薄い人は下がりやすく、特に痩せ型の女性にその傾向が強いと指摘する。「痩せすぎです皆さん、特に女性。もっと食べましょう」と警鐘を鳴らした。
後天的な要因としては、主に「歯のすり減り」「オーバーブラッシング」「病気」の3つを挙げる。例えば、上の歯に硬いセラミックを入れると、噛み合う下の歯が摩耗し、バランスを取るために歯全体が伸びてくることがある。その結果、歯と歯の間に隙間ができ、歯茎が下がったように見えるという。また、強すぎるブラッシングも歯茎を傷つけ、退縮を招く。さらに、歯周病や強すぎる噛み合わせ（咬合性外傷）、虫歯治療なども、歯を支える骨や歯茎にダメージを与え、退縮の原因となると解説した。
木村氏は、歯肉退縮の原因は一つではなく、様々な要因が複合的に絡み合っていると語る。その上で、「今困っていなくても、それを維持できるように」と、定期的な歯科検診とセルフケアの重要性を強調し、動画を締めくくった。
