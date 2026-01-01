優勝パレードで生まれた“笑撃プロポーズ”――米誌も称賛、大谷翔平夫妻が見せた神対応【ドジャース回顧録 vol.20】

優勝パレードで仲睦まじい様子を見せる大谷翔平と妻の真美子さん(C)Getty Images

球団史上初となる2年連続世界一を達成したドジャースの2025年シーズン。その祝賀ムードが最高潮に達したのが、ロサンゼルスで行われた優勝パレードだった。沿道には数え切れないほどの祝福が溢れたが、その中でひときわ注目を集めたのが大谷翔平への“プロポーズボード”。この思わぬ展開に、隣にいた真美子夫人が見せたのが「神対応」として話題になった。

【動画】なんという仲の良さ！真美子夫人が大谷の目を覆う素振りも見せたパレード中の実際の様子

現地時間11月3日。世界一のパレードは、大観衆に見守られる中で笑顔と歓声に包まれた祝祭となった。そして、ワールドシリーズ連覇を称えるファンの間で、思わぬ“名場面”も生まれた。

沿道には、ひときわ目立つボードを掲げた男性ファンの姿があった。そこには英語でこう書かれていた。

「ショウヘイ・オオタニ、僕のママと結婚して」

MLB公式Xは現地時間11月4日にその様子を投稿。動画では、大谷がボードに気づいて笑顔を見せ、隣の真美子夫人に知らせると、夫婦そろって大爆笑。真美子夫人がメッセージを読ませまいと、大谷の目元を軽く覆うような仕草まで見せ、仲睦まじい様子が映し出された。

この場面は米メディア『Sports Illustrated』も取り上げ、「ショウヘイ・オオタニとマミコがファンからの『うちのママと結婚して』ボードに最高の反応」という見出しで紹介。記事では「ショウヘイ・オオタニと妻のマミコが、ワールドシリーズ優勝パレード中に見せたほほえましい反応が話題になっている」

とした。