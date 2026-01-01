優勝パレードで生まれた“笑撃プロポーズ”――米誌も称賛、大谷翔平夫妻が見せた神対応【ドジャース回顧録 vol.20】
優勝パレードで仲睦まじい様子を見せる大谷翔平と妻の真美子さん(C)Getty Images
球団史上初となる2年連続世界一を達成したドジャースの2025年シーズン。その祝賀ムードが最高潮に達したのが、ロサンゼルスで行われた優勝パレードだった。沿道には数え切れないほどの祝福が溢れたが、その中でひときわ注目を集めたのが大谷翔平への“プロポーズボード”。この思わぬ展開に、隣にいた真美子夫人が見せたのが「神対応」として話題になった。
【動画】なんという仲の良さ！真美子夫人が大谷の目を覆う素振りも見せたパレード中の実際の様子
現地時間11月3日。世界一のパレードは、大観衆に見守られる中で笑顔と歓声に包まれた祝祭となった。そして、ワールドシリーズ連覇を称えるファンの間で、思わぬ“名場面”も生まれた。
沿道には、ひときわ目立つボードを掲げた男性ファンの姿があった。そこには英語でこう書かれていた。
「ショウヘイ・オオタニ、僕のママと結婚して」
MLB公式Xは現地時間11月4日にその様子を投稿。動画では、大谷がボードに気づいて笑顔を見せ、隣の真美子夫人に知らせると、夫婦そろって大爆笑。真美子夫人がメッセージを読ませまいと、大谷の目元を軽く覆うような仕草まで見せ、仲睦まじい様子が映し出された。
この場面は米メディア『Sports Illustrated』も取り上げ、「ショウヘイ・オオタニとマミコがファンからの『うちのママと結婚して』ボードに最高の反応」という見出しで紹介。記事では「ショウヘイ・オオタニと妻のマミコが、ワールドシリーズ優勝パレード中に見せたほほえましい反応が話題になっている」
とした。
さらに真美子夫人については、「パレードルート沿いに他の求愛のサインがないか警戒するかのように、オオタニの目を覆おうとする仕草を見せた」とユーモアを交えて伝えている。
そして一連の出来事を、同メディアは「ワールドシリーズ優勝の興奮と、オオタニ夫妻の仲の良さが伝わる、パレードでの心温まる一幕」とまとめた。
大谷にとって2025年は、ドジャース2年目での世界一連覇達成に加え、二刀流復活、そして父親となる節目の年でもあった。すでにワールドシリーズ3連覇を見据えた発言も飛び出す中、束の間のオフは家族とともに穏やかな時間を過ごすことになりそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]