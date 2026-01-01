2年生相撲優勝者「いいとこ取りです」 本気の戦いと喜び弾ける一日をリポート
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
動画『わんぱく相撲2025なすのがはら場所（取組編）』では、2年生部門優勝者であるわんぱくくんが登場。彼が、同大会での熱戦や仲間とのやり取り、そして自身の優勝について語った。
動画はまず、1年生と2年生による組み手や取組の進行風景からスタート。参加者たちは「のばっか」「構えて」などの掛け声とともに本気の取り組みを展開し、会場は終始あたたかな盛り上がりを見せた。
取り組み後、2年生の決勝結果が発表され、見事「優勝 藤田龍平くん」とアナウンス。わんぱくくんも「今回何位だっけ?」「2位です」「1位だっけ?そうだそうだ いいとこ取りだ」と、仲間とリラックスした雰囲気でやり取り。「いいとこ取りです」と、優勝の喜びと自信を見せた。
取材のなかで「お相撲面白いですか?」という問いには「はい」と即答。また、「毎週黒羽の高校で水曜と日曜やってます」「私は3年やっております」と、普段の練習の様子や継続して取り組む姿勢についても率直に明かした。
最後は、仲間と「またか」「いいとこ取り」と冗談交じりの軽快なやり取りを交えながら、嬉しそうな笑顔で動画を締めくくった。わんぱく相撲での成長と友情を感じさせる、心温まる現場となった。
