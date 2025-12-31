¡Ö¼¡¸µ¤¬°ã¤¤¤¹¤®¤Æµã¤¤¤¿¡×¡ÈÀµ¿¿ÀµÌÃ¤Î»Ë¾åºÇ¶¯¡É¥·¥§¥¤¥É¥é¥¨¥Õ¤Îµ¬³Ê³°¤µ¤ËÎóÅçÀïØË¡¡ÀáÌÜ¤ÎÂç³¢Æü¤ÇÄ«ÁÒÌ¤Íè¤¬1R¤Ç»¶¤ë¡ÚRIZIN¡Û
¥·¥§¥¤¥É¥é¥¨¥Õ¤Ë´°ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿Ä«ÁÒ(C)Getty Images
¡¡¤ä¤Ï¤ê¡È¥¥ë¥®¥¹¹ÓÏÉ¡É¤Ï¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯¶¯¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡12·î31Æü¤Ë¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØRIZIN»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡Ù¤Ç¡¢RIZIN¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¤Î¥é¥¸¥ã¥Ö¥¢¥ê¡¦¥·¥§¥¤¥É¥é¥¨¥Õ¡Ê¥¥ë¥®¥¹¡Ë¤Ï¡¢Ä«ÁÒÌ¤Íè¡ÊJAPAN TOP TEAM¡Ë¤Ë1²óTKO¤Ç°µ¾¡¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç25ºÐ¤ÎÌµÇÔÃË¤Ï2ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±Ò¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡·èÀï¤òÁ°¤Ë¤·¤¿Ä«ÁÒ¤¬¡ÖÀµ¿¿ÀµÌÃ¤Î»Ë¾åºÇ¶¯¤ÎÁê¼ê¤Ç¡¢²½¤±Êª¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¥¥ë¥®¥¹¤ÎÌÔ¼Ô¤Ï¡¢Èù¿Ð¤âÍÉ¤é¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤à¤·¤í¡¢²¿¤â¤µ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡1¥é¥¦¥ó¥É³«»Ï¤È¤È¤â¤Ë¼çÆ³¸¢¤Ï¡¢¥·¥§¥¤¥É¥é¥¨¥Õ¤¬°®¤Ã¤¿¡£¼«Ëý¤Î¶¯ÂÇ¤ÇÄ«ÁÒ¤ò¸òÂå¤µ¤»¤ë¤È¡¢¹ø¤ò¤É¤Ã¤·¤ê¤È¿ø¤¨¤ÆÂÔ¤Á¹½¤¨¤¿¥·¥§¥¤¥É¥é¥¨¥Õ¤Ï¡¢´Ö¹ç¤¤¤ò¿Þ¤í¤¦¤È¤¹Ä«ÁÒ¤ò¿¬ÌÜ¤Ëº£ÅÙ¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÀï¤òÅ¸³«¡£
¡¡°ìÅÙÄÏ¤ó¤À³ÍÊª¤Ï¡¢°ÛÌ¾¤Î¡Ö¹ÓÏÉ¡×¤ÎÇ¡¤¥Ñ¥ï¡¼¤ÇÎ¥¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿ÞÈ´¤±¤¿ÎÏ¤ÇÄ«ÁÒ¤òÅê¤²Èô¤Ð¤·¤¿¥·¥§¥¤¥É¥é¥¨¥Õ¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤ÆÉ¨½³¤ê¤òßÚÎö¡£¤½¤³¤«¤é°ìµ¤ÒêÀ®¤Ë¹¶¤áÊø¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥Þ¥¦¥ó¥È¤«¤é¶¯Îõ¤Ê¥Ñ¥ó¥Á¤ÎÏ¢ÂÇ¤ò·«¤ê½Ð¤·¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤Þ¤ê¤ÎÃÏÎÏ¤Îº¹¡£RIZIN¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿ÅÁÀâ¤¬Ìµ»Ä¤ËÂÇ¤Á¤Î¤á¤µ¤ì¤¿¸÷·Ê¤Ï¡¢»ÕÁö¤ÎÎóÅç¤ò¿ÌÙþ¤µ¤»¤¿¡£SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥·¥§¥¤¥É¥é¥¨¥Õ¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤·¡¢¡Ö¾¡¤Æ¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö²½¤±Êª¤¹¤®¤¿¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¶¯¤¹¤®¤¿¡×¡Ö¶²¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¼¡¸µ¤¬°ã¤¤¤¹¤®¤Æµã¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡¿ôÂ¿¤ÎÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤ò¤Ê¤ó¤Ê¤¯»ÅÎ±¤á¡¢16Àï16¾¡¡Ê16¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡Ë¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤ë¥·¥§¥¤¥É¥é¥¨¥Õ¡£¤½¤ó¤ÊÀäÂÐ²¦¼Ô¤Î²ç¾ë¤òÊø¤·¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿Ä«ÁÒ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢RIZIN¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀáÌÜ¤Î10¼þÇ¯¤ÎÂç³¢Æü¤ÇÂç¤¤Ê´Ø¿´¤ò½¸¤á¤¿·èÀï¤Ç¸«»ö¤Ë»¶¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¤ËÃ´²Í¤Ç±¿¤Ð¤ì¤¿¡ÈÏ©¾å¤ÎÅÁÀâ¡É¤Î¶»Ãæ¤ä¤¤¤«¤Ë¡½¡½¡£
