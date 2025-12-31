¡ÚABEMA¡Û2026Ç¯¤Ë·à¾ìÈÇ¤äÂ³ÊÔ¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤òÌµÎÁ¤Ç¥¤¥Ã¥¸«¡ª
¡ÖABEMA¡×¤Ç¤Ï¡¢300ºîÉÊ°Ê¾å¤òÌµÎÁ°ìµóÊüÁ÷¤¹¤ëÆÃÊÌ´ë²è¡ÖÇ¯ËöÇ¯»Ï ¥¢¥Ë¥áÌµÎÁÂçÊü½Ðº×¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢2026Ç¯¤Ë·à¾ìÈÇ¤äÂ³ÊÔ¤ÎÊüÁ÷¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Ë¥á¤ò¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¡¢Â³¡¹¤È°ìµóÌµÎÁÇÛ¿®¤¹¤ë¡£
¡ä¡ä¡äÇÛ¿®ºîÉÊ¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿11ÅÀ¡Ë
ËÜ´ë²è¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯¤ËTV¥¢¥Ë¥á¤ÎÂ³ÊÔ¤ä·à¾ìÈÇºîÉÊ¤Î¸ø³«¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¡¢½ç¼¡ÌµÎÁÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤¹¤ë¡£
ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëºîÉÊ¤Ï¡¢2026Ç¯1·î¤Ë¿·ºîÅß¥¢¥Ë¥á¤È¤·¤Æ¤ÎÂ³ÊÔÊüÁ÷¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡ÙÂè1¡¦2´ü¡¢¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡ÙÂè1¡¦2´ü¡¢¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡ÙÂè1´ü¡¢2026Ç¯Æâ¤ÎÊüÁ÷¤¬·èÄê¤·´üÂÔ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ø¤è¤¦¤³¤½¼ÂÎÏ»ê¾å¼çµÁ¤Î¶µ¼¼¤Ø¡ÙÂè1¡Á3´ü¡¢¡ØÌµ¿¦Å¾À¸ ¡Á°ÛÀ¤³¦¹Ô¤Ã¤¿¤éËÜµ¤¤À¤¹¡Á¡ÙÂè1¡¦2´ü¡¢¤µ¤é¤Ë2026Ç¯2·î¤Ë·à¾ìÈÇºîÉÊ¤Î¸ø³«¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡ØÅ¾À¸¤·¤¿¤é¥¹¥é¥¤¥à¤À¤Ã¤¿·ï¡ÙÂè1¡Á3´ü¤È´ØÏ¢ºîÉÊ¡ÊOADÁ´5ÏÃÊ¬¡¢¡Ö¥³¥ê¥¦¥¹¤ÎÌ´¡×¡¢¡ÖÅ¾¥¹¥éÆüµ¡×¡Ë¤Î·×6ºîÉÊ¡£
¤Þ¤¿°ìÉô¤ÎºîÉÊ¤ò½ü¤¡¢ÊüÁ÷¸å¤Ï´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÁ´ÏÃÌµÎÁ¤Ë¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡£
¸«Æ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Êý¤âÆâÍÆ¤ò¤ª¤µ¤é¤¤¤·¤¿¤¤Êý¤â¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢Â³ÊÔ¤ËÈ÷¤¨¤ÆÌµÎÁ¥¤¥Ã¥¸«¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢¡ÖABEMA¡×¤Ç³«ºÅÃæ¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¡ÖÇ¯ËöÇ¯»Ï ¥¢¥Ë¥áÌµÎÁÂçÊü½Ðº×¡×¤Ç¤Ï¡¢¿·ºî¥¢¥Ë¥á¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢²¦Æ»Ä¹ÊÔ¥·¥ê¡¼¥º¡¢2026Ç¯Â³ÊÔ¥¢¥Ë¥á¤ÎºÇ¿·ºî¤Ê¤É¡¢300ºîÉÊ°Ê¾å¤òÌµÎÁ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¡£
