Éã¤Ï¥Ñ¥é¶â¥á¥À¥ë¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡ÖËÜÅö¤Ë³ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡2¥´¡¼¥ë¤ÇÁ°²ó²¦¼Ô¤ò·âÇË¡Ö¼«Ê¬¤â¤½¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
¿À¸Í¹°ÎÍ¤ÏÃÓ°í¼ù¤Î2¥´¡¼¥ë¤ÇÁ°¶¶°é±Ñ¤Ë¾¡Íø
¡¡Âè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Ï12·î31Æü¤Ë³ÆÃÏ¤Ç2²óÀï¤Î»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢±ºÏÂ¶ð¾ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÂè1»î¹ç¤Ç¤Ï¿À¸Í¹°ÎÍ¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¤¬FWÃÓ°í¼ù¤Î2¥´¡¼¥ë¤Ç¡¢Á°²ó²¦¼Ô¤ÎÁ°¶¶°é±Ñ¡Ê·²ÇÏ¡Ë¤ò2-1¤Ç²¼¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î¥Ñ¥ê¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¼Ö¤¤¤¹¥é¥°¥Ó¡¼¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤òÉã¤Ë»ý¤Ä¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï¡¢À¤³¦¤ÇÀï¤¦Éã¤Î»Ñ¤Ë³Ø¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Á°²ó²¦¼Ô¤Ç¹â¹»Ç¯Âå¤ÎºÇ¹âÊö¥ê¡¼¥°¤Ç¤¢¤ë¹â±ßµÜÇÕU-18¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÎEAST¤Ç2°Ì¡¢Â´¶È¸å¤ÎJ¥ê¡¼¥°ÆâÄêÁª¼ê¤â3¿Í¤È¤¤¤¦Á°¶¶°é±Ñ¤È¤ÎÂÐÀï¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ÃêÁª²ñ¤Î½Ö´Ö¤Ï¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¡¢¥Þ¥¸¤«¤È¤Ï»×¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÆ±¤¸¹â¹»À¸¤Ê¤ó¤Ç¡¢Á´Á³¥Ó¥Ó¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢ÀäÂÐ¾¡¤Æ¤ë¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¶¯µ¤¤Î»ÑÀª¤Ç»î¹ç¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÁ°È¾15Ê¬¤Ë±¦¥µ¥¤¥É¤ÎÄã¤¤°ÌÃÖ¤ÇÆÀ¤¿¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤é¤³¤Ü¤ìµå¤ò½¦¤Ã¤¿ÃÓ¤¬»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤È¡¢º®Àï¤ÎÃæ¤Ç¥³¡¼¥¹¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬¥´¡¼¥ë¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ÆÀèÀ©ÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°È¾40Ê¬¤Ë¤Ï¡¢MF¾¾±º²¢À¸¤«¤é¤Î¥µ¥¤¥É¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¼õ¤±¤¿ÃÓ¤¬º¸45ÅÙÉÕ¶á¤«¤é¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤·¤Æ±¦Â¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤È¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¤ò¼ÍÈ´¤¤¤¿¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤âÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÁê¼ê¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤ä¤ê¤¤ë¡¢ÂÇ¤Á¤¤ë¡¢¾å¤²¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ç¶¦ÄÌÇ§¼±¤Ç¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¥Ñ¥¹¤·¤¿¤éÂ¿Ê¬ÅÀ¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤òÂÇ¤Á¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï»î¹çÁ°¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÌÂ¤ï¤º¿¶¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤¬¥´¡¼¥ë¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Éã¤ÎÆ©Äª¡Ê¤æ¤¤Î¤Ö¡Ë¤µ¤ó¤Ï¡¢2024Ç¯¥Ñ¥ê¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¼Ö¤¤¤¹¥é¥°¥Ó¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¡¢¶â¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÉã¤ÎÇØÃæ¤ò¡ÖÀ¤³¦¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÎÀÀ¸³è¤Ç¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÏÄ¾ÀÜ¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É±ÇÁü¤Ç¸«¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ³ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¼«Ê¬¤â¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÎý½¬¤Î»þ¤Ï¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ²¼¼ê¤ä¤È»×¤Ã¤ÆÎý½¬¤·¤Æ¡¢¤Ç¡¢»î¹ç¤Î»þ¤Ï¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ¾å¼ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¶»¤ËÍ¥¾¡¸õÊä¤È¤Î·èÀï¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¶¯¹ë¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÉ¾È½¤Îºë¶Ì¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¡¢Âç¤¤Ê»³¤ò½éÀï¤ÇÄ¶¤¨¤¿¡£¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿¡Ö10ÈÖ¡×¤Ï¡ÖÁ´¹ñ¤ËÍè¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¹â¤¤¥Á¡¼¥à¤È¤ä¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤Ç¾¡¤Ä¤Î¤¬°ìÈÖ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¬ÅÀ¤ò¼è¤Ã¤Æ¾¡¤¿¤»¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤ÎÌÜÉ¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ëè»î¹çÉ¬¤º1ÅÀ¼è¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï·Ç¤²¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¤â·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê·¥ÅÄÅ¯Ï¯ / Tetsuro Kutsuwada¡Ë