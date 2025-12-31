¸¤¤Î¡ØÎ¤¿Æ¡Ù¤Ë¤Ê¤ëÊýË¡3¤Ä¡¡²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¾ò·ï¤ä·Þ¤¨¤ëÁ°¤ËÀäÂÐÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤³¤È¤Þ¤Ç
¸¤¤ÎÎ¤¿Æ¤Ë¤Ê¤ëÊýË¡3¤Ä
1.¹ÔÀ¯¤«¤é¾ù¤ê¼õ¤±¤ë
³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ë¤Ï¡ÖÆ°Êª°¦¸î¥»¥ó¥¿ー¡×¤ä¡ÖÊÝ·ò½ê¡×¤Ê¤É¡¢Æ°Êª¤ÎÊÝ¸î¤Ë´Ø¤ï¤ë»ÜÀß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤é¤Î»ÜÀß¤Ç¤Ï¡¢ÌÂ»Ò¤Î¸¤¤ä»ô°éÊü´þ¤µ¤ì¤¿¸¤¤¬°ì»þÅª¤ËÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿¤ê»¦½èÊ¬¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ°Êª°¦¸î¤Î°Õ¼±¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤Î¸¤¤Î¿·¤·¤¤»ô¤¤¼ç¡áÎ¤¿Æ¤òÃµ¤¹¤³¤È¤ò½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¼«¼£ÂÎ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½µËö¤ËÊÝ¸î¸¤¤È¤Î¿¨¤ì¹ç¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¾ùÅÏ²ñ¤ò³«¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Î¤¿Æ¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ø¤Î´Ö¸ý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ùÅÏ¤¹¤ëÍ½Äê¤Î¸¤¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ê¤É¤Ç¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Î¤¿Æ´õË¾¤Î¿Í¤Ï°ìÅÙÇÁ¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤é¤Î»ÜÀß¤Ç¤ÏÎ¤¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡Ö¸¤¤Î»ô¤¤Êý¶µ¼¼¡×¤ä¡Ö¤·¤Ä¤±¶µ¼¼¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2.ÊÝ¸îÃÄÂÎ¤«¤é¾ù¤ê¼õ¤±¤ë
¸¤¤òÊÝ¸î¤·¤ÆÎ¤¿Æ¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¹ÔÀ¯¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
NPOË¡¿Í¤ä´ë¶È¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢ÃÄÂÎ¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÆ°ÊªÊÝ¸îÃÄÂÎ¤Ï¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤ËÂ¿¿ôÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤é¤ÎÃÄÂÎ¤¬¸¤¤òÊÝ¸î¤·¤ÆÎ¤¿Æ¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¹ÔÀ¯¤«¤é°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤ÆÎ¤¿Æ¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤é¤ÎÃÄÂÎ¤ÏÀÑ¶ËÅª¤ËÎ¤¿ÆÊç½¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¾ì½ê¤Ç¾ùÅÏ²ñ¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÄÂÎ½êÍ¤ÎÊÝ¸î»ÜÀß¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥Ú¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥âー¥ë¤Ê¤É¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
3.ÊÝ¸î³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¸Ä¿Í¤«¤é¾ù¤ê¼õ¤±¤ë
ÊÝ¸î¤·¤¿¸¤¤ò¾ùÅÏ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÆÃÊÌ¤Ê»ñ³Ê¤Ê¤É¤ÏÉÔÍ×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¸¤¤ÎÎ¤¿Æ¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤Þ¤¿¤Þ¼Î¤Æ¸¤¤ò½¦¤Ã¤¿¿Í¤ä²ÈÄí¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿»Ò¸¤¤ò¾ùÅÏ¤·¤¿¤¤¿Í¤Ê¤É¤¬¡¢¸¤¤Î¾ùÅÏ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¸Ä¿Í¤Ç¤âÎ¤¿ÆÊç½¸¥µ¥¤¥È¤Ë¾ðÊó¤ò·ÇºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢ºÇ¶á¤Ç¤ÏSNS¤òÄÌ¤¸¤ÆÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¸Ä¿Í´Ö¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¿µ½Å¤Ê¸«¶Ë¤á¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¸¤¤ÎÎ¤¿Æ¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¾ò·ï¤äÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤³¤È
¸¤¤ÎÎ¤¿Æ¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¾ò·ï¤ÏÍÍ¡¹¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¸Í·ú¤Æ¤Þ¤¿¤Ï¥Ú¥Ã¥È²Ä¤Î½¸¹ç½»Âð¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë ²ÈÂ²Á´°÷¤ÎÆ±°Õ¤¬¤¢¤ë Æü¾ïÅª¤ÊÎ±¼éÈÖ»þ´Ö¤¬Ã»¤¤¡Ê6»þ´Ö°ÊÆâ¡Ë ·ÐºÑÅª¤ÊÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë 60ºÐÌ¤Ëþ¤Þ¤¿¤Ï¸å·Ñ¼Ô¤¬¤¤¤ë¤³¤È À¸³¶»ô°é¤òÀÀÌó¤Ç¤¤ë
¤³¤ì¤Ï¥Ú¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤Ç¸¤¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âËÜÍèµá¤á¤é¤ì¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë³ÎÇ§¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢°ìÅÙ»ô¤¤¼ç¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤Ä¤é¤¤ÌÜ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¸¤¤Î¾ì¹ç¡¢¤³¤ì°Ê¾å½ý¤Ä¤¤¤ÆÍß¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤êÀÀÌó½ñ¤ò½ñ¤«¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤è¤ê¸·¤·¤¤¾ò·ï¤ò½Ð¤¹ÃÄÂÎ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢°ì¿ÍÊë¤é¤·¤äÍÄ»ù¤¬¤¤¤ë²ÈÄí¡¢ÄÂÂß½»Âð¤Ç¤Î»ô°é¡¢¸¤¤Î»ô°é·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¿Í¤ÏNG¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¾ò·ï¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¸·¤·¤¹¤®¤ë¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¾ò·ï¤ò½Ð¤µ¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¸½¼Â¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¼¤ÒÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Î¤¿Æ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¸¤¤ò°ú¤¼è¤Ã¤¿¿Í¤¬¡¢Å¾Çä¤äº¾µ½¹Ô°Ù¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¢¤í¤¦¤³¤È¤«µÔÂÔ¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤¿»öÎã¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
·ë²ÌÅª¤Ë¾ùÅÏ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¸¤¤¬¤µ¤é¤ËÉÔ¹¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¡¢¸·¤·¤¤¾ò·ï¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤¢¤¨¤Æ¸·¤·¤¤¾ò·ï¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÃÄÂÎ¤â¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë²¿ÅÙ¤â²ñ¤Ã¤Æ¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤ÇÂ¿¾¯¾ò·ï¤«¤é³°¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¾ùÅÏ¤Îµö²Ä¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Î¤¿Æ¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¸¤¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢²áµî¤Ë²¿¤é¤«¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢´Ø·¸À¤Å¤¯¤ê¤ä¤·¤Ä¤±¤¬»×¤¦¤è¤¦¤Ë¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¿´¤ò¤¬¤Ã¤Á¤ê¤ÈÊÄ¤¶¤·¤¿¤ê¹¶·âÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¸¤¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¸¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÍýÁÛ¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤º¤Ëº¬µ¤¤è¤¯¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤â¡¢ÂçÀÚ¤Ê¾ò·ï¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¤êµÔÂÔ¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¤»ô¤¤¼ç¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¸¤¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÀÎÁ°¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡ÖÎ¤¿Æ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¸µÊÝ¸î¸¤¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
À¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î»Ò¸¤¤ò¥Ú¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¥Ö¥êー¥Àー¤«¤é»ô¤¦¤³¤È¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢ÂçÊÑ¤ÊÌÌ¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬ÌÌÇò¤µ¤ä¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤â¸¤¤ò°ìÀ¸ÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦³Ð¸ç¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Ò°ìÅÙ¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£