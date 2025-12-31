¤¿¤±¤Î¤³¤ËÇò¤¤¤«¤¿¤Þ¤ê¡¢¤ì¤ó¤³¤ó¤¬¿¿¤Ã¹õ¤Ë¡Ä¿©¤Ù¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡©¡¡¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¤ÎÄêÈÖÌîºÚ¤Î¥®¥â¥ó¤ò²ò·è
¡¡¼¢Ì£¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ç¡¢¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¤ÎÄêÈÖ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¢¤ë¡Ö¼Ñ¤·¤á¡×¡£¤½¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅÚ¤ÎÃæ¤Ç°é¤Ã¤¿É÷Ì£Ë¤«¤ÊÌîºÚº¬ºÚÎà¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¼Ñ¤·¤á¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¿©ºà¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥·¥ã¥¥·¥ã¥¤È¤·¤¿¿©´¶¤Î¤¿¤±¤Î¤³¤ä¤ì¤ó¤³¤ó¡¢¹á¤ê¹â¤¤¤´¤Ü¤¦¡¢¤½¤·¤ÆºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤ë¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Î¿©ºà¤ò°·¤¦ºÝ¡¢¡Ö¿§¤¬¹õ¤º¤à¡×¡ÖÀÖÃã¤±¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÊÑ¿§¤ÎÇº¤ß¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê4¤Ä¤ÎÄêÈÖÌîºÚº¬ºÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÁÈ¹ç°÷¤«¤é¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥³¡¼¥×¤³¤¦¤Ù¾¦ÉÊ¸¡ºº¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ë¾Ü¤·¤¯ÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤ªÀµ·î¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤ª¤»¤Á¡£¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤ª¼Ñ¤·¤á¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÚÃ´Åö¼Ô¡Û¡¡¤ª¼Ñ¤·¤á¤Ï¡È¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡É¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÌîºÚ¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀÎÁÍý¤Ç¡¢¡Ø²ÈÂ²¤¬°ì½ï¤ËÃçÎÉ¤¯Êë¤é¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤ó¤Ê¤ª¼Ñ¤·¤á¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌîºÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÚÃ´Åö¼Ô¡Û¡¡º£²ó¤Ï¡¢¤ª¼Ñ¤·¤á¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌîºÚ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Î¤´¾Ò²ð¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¡¢¤¿¤±¤Î¤³¤Î¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£ÁÈ¹ç°÷¤ÎÊý¤«¤é¡¢¡Ö¤¿¤±¤Î¤³¤Î¿å¼Ñ¤«¤éÇò¤¤¤«¤¿¤Þ¤ê¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Çò¤¤¤«¤¿¤Þ¤ê¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤¤¤ï¤æ¤ë¡¢°ÛÊªº®Æþ¤È¤Ê¤ë¤È¡Ä¡ÄÂçÊÑ¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÚÃ´Åö¼Ô¡Û¡¡³Î¤«¤Ë°ÛÊªº®Æþ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÇò¤¤¤«¤¿¤Þ¤ê¤Ï¡¢¤¿¤±¤Î¤³¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¡Ö¥Á¥í¥·¥ó¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥ß¥Î»À¤¬·ë¾½²½¤·¤¿¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï²ÃÇ®²Ã¹©¸å¤Î²¹ÅÙÊÑ²½¤Ë¤è¤ê·ë¾½²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆâÂ¦¤Î¤Ò¤À¤Î¤¹¤¤Þ¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¤â¤Î¤¬Î®¤·Íî¤È¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤æ¤Ç¤¿¤È¤¤ËÍÏ¤±¤ë¤Ï¤º¤ÎÂç¤¤¤·ë¾½¤¬ÍÏ¤±ÀÚ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢»Ä¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤¿¤±¤Î¤³¤Î¥¢¥ß¥Î»À¤¬·ë¾½²½¤·¤Æ¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¸ý¤Ë¤·¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÚÃ´Åö¼Ô¡Û¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢¥¢¥ß¥Î»À¤Ï¤¦¤Þ¤ßÀ®Ê¬¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¿©¤Ù¤¿¤È¤·¤Æ¤âÌäÂê¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÚÃ´Åö¼Ô¡Û¡¡¤Û¤«¤Ë¤è¤¯¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢¤ª¼Ñ¤·¤á¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤´¤Ü¤¦¤È¤ì¤ó¤³¤ó¤Î¿§¤Î¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£¡Ö¤´¤Ü¤¦¤¬¥Ô¥ó¥¯¿§¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤êÎÐ¿§¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ì¤ó¤³¤ó¤¬¹õ¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¡½¡½³Î¤«¤³¤ì¤é¤â¡¢¿§¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤âÌäÂê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
¡ÚÃ´Åö¼Ô¡Û¡¡¤¤¤Þµó¤²¤¿¿§¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢·ò¹¯¾å¤ÏÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¸¶°ø¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤ì¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Î¡¼¥ë¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¼Ô¡Û¡¡¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Î¡¼¥ë¤Ë¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¡¢¤´¤Ü¤¦¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¡Ö¥¯¥í¥í¥²¥ó»À¡×¤¬¶õµ¤¤ä¹ÚÁÇ¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¥Ô¥ó¥¯¿§¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤È°ì½ï¤Ë¼Ñ¤ë¤³¤È¤Ç¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¶Å¸ÇºÞ¤ÈÈ¿±þ¤·¤ÆÎÐ¿§¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤ì¤ó¤³¤ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ö¥¿¥ó¥Ë¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Î¡¼¥ë¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¶õµ¤¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¤ê¡¢Å´Ê¬¤ÈÈ¿±þ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¹õ¤¯¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¶õµ¤¤Ë¿¨¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢»À²½È¿±þ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢Íý²Ê¤Î¼Â¸³¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¿±þ¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÚÃ´Åö¼Ô¡Û¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¿©ÉÊ¤Ï²½³ØÊª¼Á¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÈ¿±þ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤ª¼Ñ¤·¤á¤Ç¤¹¤È¤Û¤«¤Ë¤â¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÌîºÚ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Î¤ªÏÃ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÚÃ´Åö¼Ô¡Û¡¡¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Ïº¬ºÚ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÆÃ¤Ë¿§¤¬Á¯¤ä¤«¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª¼Ñ¤·¤á¤Ë¤Ï³°¤»¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Ç¤·¤¿¤é¡¢¡ÖÌÚ¤Î¤è¤¦¤Ë¤«¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÌÚ¤Î¤è¤¦¤Ë¤«¤¿¤¤¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÚÃ´Åö¼Ô¡Û¡¡¤³¤Î¸½¾Ý¤Ï¡¢¡Ö¤È¤¦¤À¤Á¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë²Ö·Ô¡Ê²Ö¤òºé¤«¤»¤ë·Ô¡Ë¤ÎÀ®Ä¹¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë¼ý³Ï¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤è¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍÜÊ¬¤ä¿åÊ¬¤Ï¤È¤¦¤À¤Á¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ë´¥Áç¤¬Â³¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÌÚ²½¤·¡¢¤«¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤´¤Ü¤¦¤âÀ¸°éÉÔÎÉ¤Ê¤É¤ÇÆâÂ¦¤¬ÌÚ²½¤·¤Æ¤«¤¿¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢³°ÌÜ¤«¤é¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Ë¤ó¤¸¤ó¤â¤´¤Ü¤¦¤âº¬¤Ã¤³¤ò¿©¤Ù¤ëÌîºÚ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¸½¾Ý¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
