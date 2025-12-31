²ÈÄÂ110Ëü¤ÎÈÄÌîÍ§Èþ¡¢³ôÇäµÑ17²¯¤Î¤³¤¸¤Ï¤ë¡¢É×¤ò¡È²ð¸î¡É¤¹¤ë¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡ÄAKB48¡Ö¹ÈÇòÉü³è¡×¤Ë½¸¤¦¿À7¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¡È¾×·â¤Î¸½ºß¡É
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼20Ç¯¤ÎAKB¤Î¿À¡¹¤¬¹ÈÇò¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤À¤¬¡¢ÀäÂÐÅª¥¨¡¼¥¹¤Ï²¿¤ä¤é¥ï¥±¤¢¤ê¤Ç¡¢Â¿Ë»¤Ê·Ð±Ä¼Ô¤Ï¤¢¤ë·×²è¤òÎý¤ê¡¢¿À¤Ê¤é¤Ì¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ïºâ¥Æ¥¯¤ËÌ´Ãæ¡£¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤À¤±¤¬ÃÎ¤ë¥Þ¥ëÈë¥¨¥Ô¡£¡ÊÁ´3²ó¤Î2²óÌÜ¡¿Â³¤¤òÆÉ¤à¡Ë
¡Ú²èÁü¡ÛÈÄÌîÍ§Èþ¤Î¡È²ÈÄÂ110Ëü¡É¹ëÅ¡¡¢¤³¤¸¤Ï¤ë¤Î¡ÈÂçÃÀ¤¹¤®¤ë¡É»Ñ¤â¡Ä¿À7¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¡È¾×·â¤Î¸½ºß¡É¤ò°ìµ¤¤Ë¸«¤ë
¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¤¬¡È²ð¸î¡É¤¹¤ë15ºÐ¾å¤ÎIT¼ÒÄ¹
¡¡º£²óÃ¯¤è¤ê¤â¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¡Ö²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡Á¡×¤Èµ¤¹ç½½Ê¬¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡£ÉðÆ»´Û¤Ç¤Î20¼þÇ¯¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢±þ±çÁíÃÄÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£Â´¶ÈÀ¸¤ËÄ¾ÀÜÅÅÏÃ¤·¡¢¡ØÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤Ê¡©¡Ù¤È»²²Ã¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤ëÍÍ»Ò¤¬YouTube¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö½éÂåAKBÁí´ÆÆÄ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ø¤Î»×¤¤Æþ¤ì¤Ï¿Í°ìÇÜ¡£Åö»þ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÁí´ÆÆÄ»þÂå¤Î¶ìÏ«¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¤â¡Ø¤¿¤«¤ß¤Ê¤ËÍê¤Þ¤ì¤¿¤éÃÇ¤ì¤Ê¤¤¤è¤Í¡Ù¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ë¡×¡Ê·ÝÇ½¥Ç¥¹¥¯¡Ë
¡Ø¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢3ËÜ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤òÊú¤¨¤ë¹â¶¶¡£
¡Ö19Ç¯¤Ë15ºÐÇ¯¾å¤ÎIT´ë¶È¤Ë¶Ð¤á¤ë²ñ¼Ò°÷¤È·ëº§¡£²È¤Ç¤Ï¹ÃÈå¹ÃÈå¤·¤¯É×¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¾Æ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢Ç¯¤Îº¹º§¤òÆÃ½¸¤·¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¡Ø²ð¸î¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤ÆÄ¶Â¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤ë¾®ÅèÍÛºÚ¤â¤Þ¤¿¡¢20¼þÇ¯¤Î³èÆ°¤Ë¤ÏÀÑ¶ËÅª¡£
¡ÖÈà½÷¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ØHer lip to¡Ù¤Ï20¡Á30Âå¤Î½÷À¤òÃæ¿´¤ËÂç¥Ò¥Ã¥È¡£¤½¤Î¸åÎ©¤Á¾å¤²¤¿¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤ä¥³¥¹¥á¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤È¤â¤Ë¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º³¤³°¤Ç¤â¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Èà½÷¤ÎÏª½Ð¤Ï²ñ¼Ò¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤ÎÄÉ¤¤É÷¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢AKB¤Î³èÆ°¤Ë¤â¾è¤êµ¤¤Ç¤¹¡×¡Ê½÷À»ïµ¼Ô¡Ë
¾®ÅèÍÛºÚ¤âIT¼ÒÄ¹¤È¸òºÝÃæ¤À¤¬¡Ä
¡¡¥Ï¡¼¥È¡¦¥¨¥ì¥¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¾®Åè¤ÏºòÇ¯¡¢¤³¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Î³ô¼°51¡ó¤ò¤ª¤è¤½17²¯±ß¤ÇÇäµÑ¡£
¡Öº£Ç¯¤â¶ÈÀÓ¤ò½çÄ´¤Ë¿¤Ð¤·¡¢Á°Ç¯Æ±´üÈæ¤Ç129¡ó¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤ÇÀ®Ä¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï18Ç¯¤ËÇ®°¦¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿IT¼ÒÄ¹¡¦µÜËÜÂó»á¡Ê33¡Ë¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¸òºÝ´ü´Ö¤ÏÄ¹¤¯¡¢¼þ°Ï¤â¸øÇ§¤ÎÃç¤Ç¤¹¡£ÉÒÏÓ·Ð±Ä¼Ô¤Ç¤¢¤ëµÜËÜ»á¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢·Ð±Ä¤Ï½çÄ´¤À¤½¤¦¡×¡Ê¾®Åè¤ÎÃÎ¿Í¡Ë
¡¡¸ø»ä¤È¤â¤Ë»Ù¤¨¤¢¤¤¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¤ª»÷¹ç¤¤¤Î2¿Í¤À¤¬¡¢
¡Ö¾®Åè¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æº£¤Ï²ñ¼Ò·Ð±Ä¤ËËÜ¹ø¤òÆþ¤ì¤¿¤¤»þ´ü¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤â¡Ø¾Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢º£¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë·ëº§¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¾®ÅèÆ±ÍÍ¡¢¼Â¶È²È¤Î´é¤ò»ý¤ÄÂ´¶ÈÀ¸¤¬¡¢ÈÄÌîÍ§Èþ¤À¡£
²ÈÄÂ110Ëü±ßÄ¶¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ØÅ¾µï
¡¡ÈÄÌî¤Ï¡¢21Ç¯¤Ë¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥í¡¼¥º¤Î¹â¶¶Ô÷Æó¤È·ëº§¤·¡¢Ä¹½÷¤ò½Ð»º¡£¿ÍÀ¸¤ÎRIVER¤òÅÏ¤Ã¤¿¡£
¡ÖºòÇ¯³«¤¤¤¿¹ë²ÚÈäÏª±ã¤Ë¤Ï¡¢Á°ÅÄÆØ»Ò¤â»²Îó¤·¤¿¡×¡ÊÈÄÌî¤ÎÃÎ¿Í¡Ë
¡¡¥³¥¹¥á¤ä¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¼ê³Ý¤±¤ëËµ¤é¡¢ºòÇ¯2·î¤Ë¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë¤â¿Ê½Ð¡£
¡ÖËåÊ¬¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¡ØRoLuANGEL¡Ù¤ò·ëÀ®¡£°ì´üÀ¸¤Ë¤Ï¼Â¤ÎËå¡¦ÈÄÌîÀ®Èþ¤È¹â¶¶Áª¼ê¤ÎËå¤¬¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÍÍÁê¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡»ö¶È¤Î½çÄ´¤µ¤òÊª¸ì¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢º£Ç¯¤Î²Æ¤Ë¤ÏÅÔÆâ¤Î¹âµé¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ØÅ¾µï¡£
¡Ö220Ö¤Î3LDK¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢²ÈÄÂ¤Ï110Ëü±ßÄ¶¡£¿·µï¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸ø³«¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¡Ø²ÈÄÂ¤äÀ¸³è¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤ÏÉ×ÉØ¤ÇÀÞÈ¾¡Ù¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¼«¿È¤ÎYouTube¤Ç¤Ï¥ä¥¯¥ë¥È¤Î²Æì¥¥ã¥ó¥×¤ä²ÈÂ²Î¹¹Ô¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤òÈ¯¿®¤¹¤ëÈÄÌî¡£
¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï38Ëü¿ÍÄ¶¡£Æ°²è¤Ç¾¦ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÀëÅÁ¤ò¤¹¤ë¡È´ë¶È°Æ·ï¡É¤Î¥®¥ã¥é¤Ï1ËÜ300Ëü±ß¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
ÈÄÌî¤¬¥ä¥¯¥ë¥È¤ËÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡ÈNG»ö¹à¡É
¡¡¤½¤ó¤ÊÈÄÌî¤Ï¸½ºß¡¢²ÈÂ²¤Ë´Ø¤¹¤ë2¤Ä¤ÎNG¤ËÄ¾ÌÌ¡£
¡Ö1¤Ä¤ÏÉ×¤Î¹â¶¶¤Ë´Ø¤¹¤ëNG¡£ÈÄÌî¤È·ëº§¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Îº¢¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤¬AKB¤Î¶Ê¤Ë°ú¤Ã³Ý¤±¤Æ¹â¶¶¤ò¾Ò²ð¤·¤¿µ»ö¤Ë¹âÄÅ¿Ã¸ã´ÆÆÄ¤¬·ãÅÜ¡£¹â¶¶¤ÈÈÄÌî¤ÎÌ¾Á°¤¬µ»ö¤ËÊÂ¤Ö¤³¤È¤ËNG¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÈÄÌî¤ÎYouTube¤Ø¤Î½Ð±é¤â¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¹µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤¯¡£¼ÂºÝ¤Ë¸ø¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤ÎÉ×ÉØ¶¦±é¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¤â¤¦1¤Ä¤ÏÌ¼¤Î´é½Ð¤·¤À¡£
¡Ö¹â¶¶¤Ï°ÊÁ°¤«¤éÌ¼¤òSNS¤ËºÜ¤»¤ë¤³¤È¤ËÈ¿ÂÐ¤·¡¢ÈÄÌî¤òÀâÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ì¼¤¬2ºÐ¤Î»þ¤ËÀµÌÌ¤Î´é½Ð¤·¤Ï¤ä¤á¤¿¤¬¡¢10·î¤Ë4ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï²£´é¤Î´é½Ð¤·¤âÉõ°õ¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
