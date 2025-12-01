Ãæ¿¹ÌÀºÚ¡¢Âç³¢Æü¤Ë¥»¥ë¥Õ¥«¥Ðー¡ÖI MISSED ¡ÈTHE SHOCK¡É -JAZZ-¡×MV¸ø³«¡ª¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå
Ãæ¿¹ÌÀºÚ¤¬¡¢2025Ç¯ºÇ¸å¤ÎÆü¤È¤Ê¤ë12·î31ÆüÂç³¢Æü¤Ë¡¢¥»¥ë¥Õ¥«¥ÐーÂè10ÃÆ¡ÖI MISSED ¡ÈTHE SHOCK¡É -JAZZ-¡×¤òYouTube¤Ë¤ÆMV¸ø³«¡£²»¸»ÇÛ¿®¤â³«»Ï¤·¤¿¡£
¢£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØALDEA Bar at Tokyo 2025¡Ù¤Î³Æ¸ø±é¤Î±ÇÁü¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¤¿MV
¡ÖI MISSED ¡ÈTHE SHOCK¡É -JAZZ-¡×¤Ï¡¢2025Ç¯7·î¤ËÅìµþ¡¦´Ý¤ÎÆâ¡ÖCOTTON CLUB¡×¤Ë¤Æ5Æü´ÖÁ´9¸ø±é´°Á´Ä¶Ëþ°÷¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Ãæ¿¹ÌÀºÚ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØALDEA Bar at Tokyo 2025¡Ù¤Ç½éÈäÏª¡£2026Ç¯1·î14Æü¤Ë¤Ï¡¢Æ±¸ø±é¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤7·î13Æü¤Î´ÔÎñ60ºÐ¥Ðー¥¹¥Çー¸ø±é¤òÁ´¶Ê¼ýÏ¿¤·¤¿¥é¥¤¥ÖBlu-ray¡¿DVD¤¬È¯Çä¤È¤Ê¤ë¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡ÖI MISSED ¡ÈTHE SHOCK¡É¡×¤Ï¡¢1988Ç¯11·î1Æü¥ê¥êー¥¹¤Î22nd¥·¥ó¥°¥ë¡£º£ºî¤Ï¡¢JAZZ¡¢FUNK¡¢R&B¤Ê¤É¤¬Í»¹ç¤·¤¿¥¢¥Õ¥í¥Óー¥Ä¥ê¥º¥à¤Ë¤è¤ë¼ÀÁö´¶¤Ë¡¢¥Ûー¥ó¥»¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¤ò²Ã¤¨¤¿JAZZ¥Ðー¥¸¥ç¥ó¡£
º£²ó¤ÎMV¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¥·ー¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØALDEA Bar at Tokyo 2025¡Ù¤Î³Æ¸ø±é¤Î±ÇÁü¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÖ¡¢»ç¡¢Çò¡¢¹õ¤ÈÊÑ¸¸¼«ºß¤ËÊÑ¤ï¤ë¡¢ÌÀºÚ¤Î°áÁõ¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£¤Þ¤¿¤³¤Î¶Ê¤Ï¡¢º£Æü¤«¤é¤Á¤ç¤¦¤É37Ç¯Á°¤Î1988Ç¯12·î31ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè39²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
2026Ç¯¸µÃ¶¤Ë¤Ï¡¢1980Ç¯Âå¤ÎNHKÈÖÁÈ²Î¾§±ÇÁü¤ò¡¢4K¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥Þ¥¹¥¿ー¤ÇÇÛ¿®¤¹¤ë¡ØÃæ¿¹ÌÀºÚ Best Performance on NHK¡Ù¤ÎÂè18²óÌÜ¤ÎYouTube¸ø³«¤â³«»Ï¡£2025Ç¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤â¡¢2026Ç¯¤ÎËë³«¤±¤â¡¢Ãæ¿¹ÌÀºÚ¤ò´®Ç½¤·¤è¤¦¡£
¢£Ãæ¿¹ÌÀºÚ ¥³¥á¥ó¥È
¢£¡ÚÆ°²è¡Û¡ÖI MISSED ¡ÈTHE SHOCK¡É -JAZZ-¡×MV
¢£¡ÚÆ°²è¡ÛÃæ¿¹ÌÀºÚ¡ÖI MISSED ¡ÈTHE SHOCK¡É (Live on Âè39²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï, 1988/12/31)¡×
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.12.31 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡ÖI MISSED ¡ÈTHE SHOCK¡É -JAZZ-¡×
2026.01.14 ON SALE
Blu-ray¡õDVD¡ØÃæ¿¹ÌÀºÚ FANCLUB LIVE¡ÖALDEA Bar at Tokyo 2025¡×¡Ù
