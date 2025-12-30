¹ñÆ»¤Ç6ÂæÍí¤à»ö¸Î¡¡58ºÐ¤Î¥È¥é¥Ã¥¯±¿Å¾¼ê¤¬»àË´¡¡ÀéÍÕ¡¦´Û»³»Ô
30Æü¸áÁ°10»þÈ¾¤¹¤®¡¢ÀéÍÕ¡¦´Û»³»Ô¤Î¹ñÆ»¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯¤Ê¤É6Âæ¤¬Íí¤à»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢ÃËÀ1¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢30Æü¸áÁ°10»þÈ¾¤¹¤®¡¢´Û»³»Ô¤Î¹ñÆ»127¹æ¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯¤È¾èÍÑ¼Ö4Âæ¡¢¥Ð¥¤¥¯¤Î¤¢¤ï¤»¤Æ6Âæ¤¬Íí¤à»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢40Âå¤«¤é50Âå¤ÎÃË½÷4¿Í¤¬¥±¥¬¤ò¤·¤ÆÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤¦¤Á¥È¥é¥Ã¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÀÄÌÚÍÎ¤µ¤ó¡Ê58¡Ë¤¬»àË´¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¾èÍÑ¼Ö¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¶ÌÆÍ¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢·Ù»¡¤¬»ö¸Î¸¶°ø¤äÅö»þ¤Î¾õ¶·¤Ê¤É¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤ÏÊÒÂ¦2¼ÖÀþ¤Î¸òÄÌÎÌ¤ÎÂ¿¤¤Æ»Ï©¤Ç¡¢¤³¤Î»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤Ç¸½¾ìÉÕ¶á¤Î°ìÉô¶è´Ö¤¬°ì»þÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£