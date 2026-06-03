この時期、スーパーなどで売られている梅を使って、「梅干し」や「梅酒」などを手作りする「梅仕事」。手間をかければかけるほど、夢中になりますよ。 【写真を見る】瓶まで可愛い！カラフルなこんぺい糖で作る梅シロップ 大変だけど…やったらハマる「梅仕事」いま、収穫の最盛期を迎えている「梅」。東京・練馬区にあるスーパー「アキダイ関町本店」では「埼玉県産 青梅(1キロ 842円)」や「和歌山県産 南高梅(1キ