障害者施設の元職員の男が送迎中の女の子に性的暴行を加えた疑いなどで再逮捕されました。再逮捕された後藤隆也容疑者（46）は2024年、勤務する障害者施設を利用していた女の子（当時9）を送迎中に、千葉県内のスーパーのトイレなどで性的暴行を加えたうえ、携帯電話で撮影した疑いなどがもたれています。後藤容疑者は黙秘しているということです。