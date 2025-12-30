´Ú¹ñ¡¦ÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤¬1·î4Æü¤«¤éÃæ¹ñ¤ò¹ñÉÐË¬Ìä¡¡ÆüÃæ´Ø·¸°²½¤ÎÃæ¡¢´Ú¹ñ¤ò°ú¤´ó¤»¤ëÁÀ¤¤¤â
Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÎÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤¬ÍèÇ¯1·î4Æü¤«¤éÃæ¹ñ¤ò¹ñÉÐ¤È¤·¤ÆË¬Ìä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤Ï30Æü¡¢ÍèÇ¯1·î4Æü¤«¤é7Æü¤ÎÆüÄø¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤ÎÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤¬Ãæ¹ñ¤ò¹ñÉÐÂÔ¶ø¤ÇË¬Ìä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤ÎÎÓ·õÊóÆ»´±¤Ï¡¢¡Öº£²ó¤ÎË¬Ìä¤¬Ãæ¹ñ¤È´Ú¹ñ¤ÎÀïÎ¬Åª¶¨ÎÏ´Ø·¸¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ¤È´Ú¹ñ¤Î´Ø·¸¤Ç¤¹¤¬¡¢2016Ç¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È´Ú¹ñ¤¬ºß´ÚÊÆ·³´ðÃÏ¤Ë¥ß¥µ¥¤¥ë·Þ·â¥·¥¹¥Æ¥àTHAAD¤òÇÛÈ÷¤¹¤ë¤È·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤ËÃæ¹ñ¤¬È¿È¯¡£´Ú¹ñ¤Ø¤ÎÃÄÂÎ´Ñ¸÷¤òÀ©¸Â¤·¤¿¤Û¤«¡¢K-POP¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ä´Ú¹ñ¤Î¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¤Î¾å±Ç¤ò»ö¼Â¾å¶Ø»ß¤¹¤ë¤Ê¤É·ÐºÑÅª°µÎÏ¤ò¤«¤±¡¢´Ø·¸¤¬°²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¹â»ÔÁíÍý¤Î¡ÖÂæÏÑÍ»ö¡×È¯¸À¤ò¤á¤°¤ê¡¢º£ÅÙ¤ÏÆüËÜ¤È¤Î´Ø·¸¤¬°²½¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢Ãæ¹ñ¤È¤·¤Æ¤Ï´Ú¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¤È¤ÎÊ¬ÃÇ¤ò¿Þ¤í¤¦¤È¤¤¤¦ÁÀ¤¤¤â¤¢¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
½»Âð,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
¹©¾ì,
ºë¶Ì,
Ë¬Ìä²ð¸î,
Åìµþ,
³¤,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
¾²ÃÈË¼