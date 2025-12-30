NewJeans·ÀÌó²ò½ü¤Î¥À¥Ë¥¨¥ë¤é¤ËÌó46²¯±ßÀÁµá¡¡½êÂ°¥ì¡¼¥Ù¥ë¤¬ÁÊ¾Ù¤È´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢ÊóÆ»
¡¡½÷À5¿ÍÁÈ¡ÖNewJeans¡×¤Î½êÂ°¥ì¡¼¥Ù¥ë¡ÖADOR¡×¤¬ÀìÂ°·ÀÌó¤ò²ò½ü¤·¤¿¥À¥Ë¥¨¥ë¤é¤ËÌó431²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó46²¯±ß¡Ë¤ÎÂ»³²Çå½þ¤òÀÁµá¤·¤¿¤È30Æü¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ë¥å¡¼¥·¥¹¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ADORÂ¦¤Ï¥À¥Ë¥¨¥ë¤È²ÈÂ²¡¢¸µÂåÉ½¤Î¥ß¥ó¡¦¥Ò¥¸¥ó»á¤ËÂÐ¤·°ãÌó¶â¤äÂ»³²Çå½þ¶â¤Ê¤ÉÌó431²¯±ß¤òÀÁµá¤¹¤ëÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥À¥Ë¥¨¥ë¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Á°Æü¤ËADOR¤¬¡ÖADOR½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¶¦¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ïº¤Æñ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢Åö¼Ò¤ÏËÜÆü¡¢ÀìÂ°·ÀÌó²ò½ü¤òÄÌ¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Öº£²ó¤ÎÊ¶Áè¾õ¶·¤ò¾·¤¡¢NewJeans¤«¤é¤ÎÎ¥Ã¦¤ÈÉüµ¢ÃÙ±ä¤Ë½ÅÂç¤ÊÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¥À¥Ë¥¨¥ë¤Î²ÈÂ²1Ì¾¤È¥ß¥ó¡¦¥Ò¥¸¥ó¸µÂåÉ½¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢Ë¡ÅªÀÕÇ¤¤òÄÉµÚ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡NewJeans¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤ÏºòÇ¯11·î¡¢ADOR¤ÎÂåÉ½¤À¤Ã¤¿¥ß¥ó¡¦¥Ò¥¸¥ó»á¤¬²òÇ¤¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ADORÂ¦¤ËÀìÂ°·ÀÌó¤Î²ò½ü¤òÀë¸À¡£¿·¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤ò¡ÖNJZ¡×¤È¤·¡¢ÆÈ¼«¤Ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢ADORÂ¦¤ÏÀìÂ°·ÀÌó¤ÏÍ¸ú¤À¤È¼çÄ¥¤·¡¢º£Ç¯10·î¤Ë´Ú¹ñ¤ÎºÛÈ½½ê¤¬¡Ö·ÀÌó¤ÏÍ¸ú¡×¤È¤¹¤ëÈ½·è¤ò²¼¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢11·î¤Ë¥Ø¥ê¥ó¡¢¥Ø¥¤¥ó¤Î2¿Í¤¬ADOR¤Ç³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¤ÈÈ¯É½¡£Á°Æü¤Ë¤Ï¥Ï¥Ë¤ÎÉüµ¢¤âÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¥ß¥ó¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖADOR¤ÈÂÐÏÃ¤ò½Å¤Í¤Æ¤ª¤ê¡¢Áê¸ßÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤¿¤á¤ÎµÄÏÀ¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥À¥Ë¥¨¥ë¤Î·ÀÌó²ò½ü¤Ë¤è¤ê¡¢5¿Í´°Á´ÂÎ¤Ç¤ÎÉüµ¢¤ÏÀäË¾Åª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£