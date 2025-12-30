²ÈÄíÊø²õ¾·¤¤¤¿¡ÈÉÔÎÑ¡É¤òÇ§¤á¤ë¡Ä´Ú¹ñ½÷À²Î¼ê¤¬Ä¾É®¼Õºá¡¢½Ð±éÈÖÁÈ¤«¤éÅÅ·â¹ßÈÄ¡Ö¿´¤«¤é¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤ë¡×
ÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤¬Äóµ¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥È¥í¥Ã¥È²Î¼ê¤Î¥¹¥¯¥Ø¥ó¤¬¡¢¤½¤Îµ¿ÏÇ¤òÇ§¤á¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¿ÆÍ§¤ÎÉ×¤ÈÉÔÎÑ¡×¤·¤¿´Ú¹ñ½÷À
¥¹¥¯¥Ø¥ó¤Ï12·î30Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤ËÄ¾É®¤Î¼ê»æ¤ò·ÇºÜ¤·¡¢¡Ö¿´¤«¤é¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö½Ð±éÃæ¤À¤Ã¤¿ÈÖÁÈ¤Ï¹ßÈÄ¤·¡¢¤³¤ì°Ê¾åÈÖÁÈ¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×¡Öº£²ó¤Î·ï¤ÇºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¶¥±é¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ëÆ±Î½¤Î³§¤µ¤ó¡¢À©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤¿ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£Å°ÄìÅª¤Ë¼«¤é¤ò¾Ê¤ß¡¢¤è¤êÀÕÇ¤¤¢¤ë»Ñ¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ì¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤¿¤À¤·¥¹¥¯¥Ø¥ó¤Ï¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î»ö¼Â´Ø·¸¤Ï¡¢º£¸å¤ÎË¡Åª¼êÂ³¤¤òÄÌ¤¸¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤·¡¢¡Ö³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤»ö¼Â¤¬ÌµÊ¬ÊÌ¤ËÎ®ÉÛ¤µ¤ì¤ë¹Ô°Ù¤Ï¡¢»ä¤ä²ÈÂ²¡¢½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿ÈÖÁÈ¤Ë¤â²óÉü¤·¤¬¤¿¤¤Èï³²¤ò¤â¤¿¤é¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²áÅÙ¤ÇÉÔÉ¬Í×¤ÊÊóÆ»¤Ï¹µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤è¤¦¡¢Ãú½Å¤Ë¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢12·î29Æü¤Ë´Ú¹ñ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿JTBC¤Î»þ»öÈÖÁÈ¡Ø»ö·ïÈÉÄ¹¡Ù¤Ç¤Ï¡¢É×¤È¥È¥í¥Ã¥È²Î¼êA»á¤ÎÉÔÎÑ¤¬¸¶°ø¤Ç²ÈÄí¤¬ÇËÃ¾¤·¤¿¤È¤¤¤¦¼çÉØ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£ÊüÁ÷ÆâÍÆ¤òÁí¹ç¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤Î¼çÉØ¤ÏA»á¤ËÂÐ¤·¤ÆÉ×¤È²ñ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤êµá¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢A»á¤Ï¡Ö»ä¤âÈï³²¼Ô¤À¡×¤È³«¤Ä¾¤ë¤è¤¦¤ÊÂÖÅÙ¤ò¸«¤»¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤Ï¡¢ÃËÀ¤ÈA»á¤¬¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ç°ì½ï¤Ë¼Ì¤Ã¤¿ËÉÈÈ¥«¥á¥é±ÇÁü¤Ë±Ç¤ëÉþÁõ¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤«¤ê¤Ë¡¢A»á¤¬¥¹¥¯¥Ø¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦µ¿ÏÇ¤¬Äóµ¯¤µ¤ì¤¿¡£
¥¹¥¯¥Ø¥ó¤ÎSNS¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤òÌä¤¤¤¿¤À¤¹¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¥¹¥¯¥Ø¥ó¤Ï¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤òÈóÉ½¼¨¤Ë¤·¡¢È¾Æü¤¢¤Þ¤ê¤Ç¼«¤éÎ©¾ì¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¥¹¥¯¥Ø¥ó¤Ï¡¢2019Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TVÄ«Á¯¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØÌÀÆü¤Ï¥ß¥¹¡¦¥È¥í¥Ã¥È¡Ù¥·¡¼¥º¥ó1¤Î¥È¥Ã¥×10½Ð¿È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¡Ø¥È¥í¥Ã¥È ¥Þ¥¸¥Ã¥¯Í·Í÷ÃÄ¡Ù¡Ø¥È¥í¥Ã¥È ¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Àï ¿åÍËÆü¤ÎÌë¤Ë¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥È¥í¥Ã¥È·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¡£
¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎMBN¡Ø¸½Ìò²Î²¦3¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢JTBC¡Ø¸ý¤À¤±¤ÏÃ£¼Ô¤Ç¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤Ë¤â»þÀÞ¥Ñ¥Í¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·ËÜ¿Í¤¬ÈÖÁÈ¹ßÈÄ¤Î°Õ»×¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢º£¸å¤ÎÈÖÁÈ½Ð±é¤Ï¸«Á÷¤é¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£