¡Ö»Ò»ý¤Á¤Î»þÃ»¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Ä¡¼¤Î¡×¥Ð¥ê¥¥ã¥êÆÈ¿È½÷À¤Î¿ÍÀ¸¤ò¶¸¤ï¤»¤¿¤Î¤ÏÃ¯¡© ÆÉ¼Ô¡ÖÙ¹¤é¤»¤Æ¤ó¤Ê¡¼¡×
¤³¤¸¤é¤»¥Ð¥ê¥¥ã¥ê¤¬Êü¤Ä¡È»Ò»ý¤Á¤Ø¤ÎÅ¨°Õ¡É
¿¦¾ì¤ÇÆ¯¤¯½÷À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Èò¤±¤ÆÄÌ¤ì¤Ê¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤Î°ì¤Ä¤¬¡Ö¥Ð¥ê¥¥ã¥ê¡×¤È¡Ö»Ò»ý¤Á¤Î»þÃ»¥Þ¥Þ¡×¤ÎíÂíà¡£º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¿·Â´¤«¤é17Ç¯´Ö¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤¾å¤²¤¿¥Ð¥ê¥¥ã¥ê½÷À¤¬¡¢¿·¤·¤¯Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿»Ò»ý¤Á¥Þ¥Þ¤ËÊú¤¯¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âº¬¿¼¤¯¡¢ÏÄ¤ó¤ÀÅ¨°Õ¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¤Ç¤¹¡£
¥¥ã¥ê¥¢17Ç¯¡£¤½¤Î¥×¥é¥¤¥É¤ò½ý¤Ä¤±¤¿¡È»þÃ»¥Þ¥Þ¡É
¼ç¿Í¸ø¤Î¤æ¤ê¤³¤Ï¡¢¿·Â´¤«¤é17Ç¯¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é»Å»ö¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ß¡¢·¸Ä¹¤È¤¤¤¦ÃÏ°Ì¤È500Ëü±ß¤ÎÃù¶â¤ò¡Ö¼«Ê¬¤À¤±¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¡×¤³¤È¤Ë¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢»Å»ö¤È¤ÏÅØÎÏ¤È¼ÂÀÓ¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤ÎÁ°¤Ë¡¢¿·¤·¤¤Æ±Î½¡¦¤±¤¤¤³¤µ¤ó¤¬¸½¤ì¤Þ¤¹¡£¤±¤¤¤³¤µ¤ó¤Ï»Ò»ý¤Á¤Ç»þÃ»¶ÐÌ³¡£
ÆÈ¿È¤ò´Ó¤¯½÷À¤Î¡¢Ëþ¤¿¤µ¤ì¤Ê¤¤¸ÉÆÈ
¤æ¤ê¤³¤Ï¡ÖÆÈ¿È¿ÍÀ¸Àä»¿ËþµÊÃæ¡×¤À¤È¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÉ½¾ð¤Ï¤¤¤Ä¤âÉÔÄçÉå¤ì¤¿¡Ö¤Ø¤Î»ú´é¡×¡£¤±¤¤¤³¤µ¤ó¤¬Í¥¤·¤½¤¦¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¦¤À¤±¤Ç¡¢¡Ö»Ò»ý¤Á¤Î»þÃ»¥Ñ¡¼¥È¤È¥Ð¥ê¥¥ã¥ê¤Ï¿å¤ÈÌý¡×¤À¤È·è¤á¤Ä¤±¡¢°ìÊýÅª¤ËÁ´ÈÝÄê¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÉ¼Ô¤ÎÅÜ¤ê¤¬ÇúÈ¯¡ª¡Ö¤ª¶É´¶¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤æ¤ê¤³¤ÎÏÄ¤ó¤À¥×¥é¥¤¥É¤Ë¸·¤·¤¤À¼
¤æ¤ê¤³¤Î¥â¥Î¥í¡¼¥°¤ä¡¢¿·¤·¤¤Æ±Î½¤Ø¤Î¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â°ìÊýÅª¤ÊÅ¨°Õ¤ËÂÐ¤·¡¢ÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¶¦´¶¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«¸ÊÃæ¿´Åª¤Ê¹Í¤¨Êý¤Ø¤Î¸·¤·¤¤ÈãÈ½¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¡ÖÙ¹¤é¤»¤Æ¤ó¤Ê¡¼¡×¤æ¤ê¤³¤ÎÐþËý¤Ê»ÑÀª¤ËÈóÆñ
¡¦¤æ¤ê¤³¡Ä¤ª¶É´¶¤¬¤¹¤´¤¤¤Ê¡£
¡¦¤Ê¤ó¤«Ù¹¤é¤»¤Æ¤ó¤Ê¡¼¡£
¡¦ÀµÄ¾£µ£°£°¥Þ¥óÄøÅÙ¤Ç¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¾å¤«¤é¤Ê¤Î¤«ÉÔ»×µÄ¡£
¡Ö¤Á¤Ã¤È¤â³Ú¤·¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤Ï¡¢¤æ¤ê¤³¤Î¿´¤Î¾õÂÖ¤òÅª³Î¤ËÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÐþËý¤Ê¥×¥é¥¤¥É¤Îº¬µò¤Ç¤¢¤ë¡ÖÃù¶â500Ëü¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÉÔ»×µÄ¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢Èà½÷¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤¬ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¡Ö¿å¤ÈÌý¡×»Ò°é¤Æ¤È»Å»ö¤ÎÎ¾Î©¤Ø¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊµÄÏÀ
¡¦·ëº§¤·¤Æ»Ò¤É¤â»º¤ó¤À½÷À¤Ø¤Î°ìÊýÅª¤ÊÅ¨°Õ¤¸¤ã¤ó¡£¥Ð¥ê¥¥ã¥ê¤À¤±¤¬ÀµµÁ¤ß¤¿¤¤¤Ê¹Í¤¨¤Ç»ëÌî¶¹¤½¤¦
¡¦»Ò»ý¤Á¤¬Æ¯¤¤¤¿¤Ã¤Æ¹½¤ï¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â»Ò¤É¤â¤ÎÇ¯Îð¤È¿¦¾ì¤Î¶ÈÌ³ÆâÍÆ¤ò¹Í¤¨¤ÆºÎÍÑ¤·¤Ê¤¤¤ÈÁÐÊý¤¬ÂçÊÑ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤À¤è¤Ê¡£
¤æ¤ê¤³¤Î»ëÅÀ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö»þÃ»¥Þ¥Þ¡×¤È¡Ö¥Ð¥ê¥¥ã¥ê¡×¤Î´Ö¤ËÀ¸¤¸¤ë¿¦¾ì¤ÎíÂíà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê°Õ¸«¤â¡£¤æ¤ê¤³¤Î¡Ö»ëÌî¤Î¶¹¤µ¡×¤ò»ØÅ¦¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢ºÎÍÑÂ¦¤Î¶ÈÌ³Ä´À°¤ÎÆñ¤·¤µ¤Ê¤É¡¢¹½Â¤Åª¤ÊÌäÂê¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ëÀ¼¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö½÷¤ÎÅ¨¤Ï½÷¡×-¤æ¤ê¤³¤Î¥â¥Î¥í¡¼¥°¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î¸ÀÍÕ¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¡¢Èà½÷¤Ï¼«Ê¬¤Î¹¬¤»¤ò´Ó¤¯¤À¤±¤Ç¤ÏËþÂ¤Ç¤¤º¡¢Â¾¼Ô¤Î¹¬¤»¤Ë¤Þ¤ÇÅ¨°Õ¤ò¸þ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤ÎÊ£»¨¤Ç¡¢¶¦´¶¤ÈÈóÆñ¤¬±²´¬¤¯¿¦¾ì¤ÎÀï¤¤¤Ï¡¢°ìÂÎ¤É¤³¤Ø¸þ¤«¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ì¡²è¡Ö½÷½÷Ê¿Åù¡×
