TBSは来年1月2日に「『ウンナンの気分は上々。』ご無沙汰しておりましたSP」（深夜0・10）を放送する。

1996年7月にスタートし来年30周年を迎える名物番組。さまざまな旅企画を中心に、お笑いコンビ「ウッチャンナンチャン」と多彩なゲストの人間性が笑いと共に引き出され、そこから新たな親交が生まれていくバラエティーとして人気を集めている。

今回のスペシャルでは、内村光良（61）、さまぁ〜ず・大竹一樹（58）、ネプチューン・名倉潤（57）の3人が2003年に行ったサーフィン旅を23年ぶりに実施。当時とまったく同じ待ち合わせ場所に集まった3人が、ドライブで千葉に向かう。冬の海の波に乗ることはできるのか注目が集まる。また、広大な海を堪能するために犬吠埼灯台や銚子マリーナを訪問。最後は太平洋を眺めつつ、新鮮な海の幸に舌鼓を打ちながら、思い出話に花を咲かせる。

また、昔から番組を見ているファンにとっては懐かしい、スニーカーやワイン、サンダル、カレンダーなど、かつて番組でつくったオリジナルグッズの行方も追跡調査し、スタジオで紹介する。さらに、1999年に埋めたタイムカプセル探しに、当時のスタッフの記憶を頼りにビビる大木が挑戦。27年ぶりの大捜索の結末はいかに!?

以下は主な出演者のコメント。

▼名倉潤 みんな歳とりましたね〜。今回また3人（内村・大竹・名倉）でサーフィンに行ってるんですけど、本当はサーフィン以外で旅に行きたいです（笑）。YOUさんが参加してくれたらもっと盛り上がるんじゃないかと思ってるので、次回はYOUさんの参加に期待してます！

▼大竹一樹 メンバーがベテランですね（笑）。僕はずっと内村さんにお世話になってて、バカルディからさまぁ〜ずに改名したのも内村班の企画でした。でもスタッフとかいろんな人に聞くと、南原さんのロケに行くとご飯がおいしいって聞いたことあります。内村さんは「お腹がいっぱいになればなんでもいい」ってタイプなんです。けど、南原さんは「なんだこの飯？うまいもん探してこい！」って言うみたいで（笑）。だから今度は南原さんのロケに行って、おいしいご飯を食べたいです！