“Mr.アーチェリー”ジェシーが『THE神業チャレンジSP』で超神業2番勝負に挑む

2026年1月6日19時からTBSで『THE神業チャレンジSP』が3時間にわたって放送される。

世界中で大流行している“神業動画”に様々な芸能人やアスリートが本気で挑戦し、見事再現できたら賞金100万円を獲得できるという本番組。MCはチョコレートプラネットが務め、ゲストに陣内智則、佐藤栞里、井森美幸、みちょぱ、ニューヨークを迎え、挑戦を見届ける。

■神業1 「神業クレーンゲーム」

ファーストステージは、1,000円以内で4つの景品を取ればクリア。そして、難攻不落のファイナルステージが、2026年リニューアル。「ビリビリ100万円クレーンゲーム」が待ち受ける。

新年最初の挑戦者は、YouTubeの合計登録者数2,000万人超えで、クレーンゲーム挑戦動画も人気の、まさにクレーンゲーム兄弟、HIKAKIN ＆ SEIKIN。はたして、クレーンゲームの神様は微笑むのか。

■神業2 「神業アーチェリー」

番組名物「神業アーチェリー」で、今年も“Mr.アーチェリー”ジェシー（SixTONES）が奇跡を起こす!?

新春スペシャルの今回は、超神業2番勝負。ひとつ目は、20メートル先の0.08ミリの極薄の紙を射抜く神業に挑戦。そしてふたつ目は、落ちてきた橙（だいだい）を鏡餅に触れる一瞬で射抜く、鏡餅アーチェリーに挑む。その難度はもはや神の領域。見事100万円を獲得し、華々しい2026年の幕開けとなるか。

■神業3 「神業フェイク」

神職人が作った本物そっくりのニセモノを見破る「神業フェイク」には、ムロツヨシ、佐藤二朗、山田孝之、広瀬アリスが参戦。

ホンモノか、ニセモノか、目利き力が試される。 はたして超難関3ステージすべて見破り賞金10万円をゲットできるのか。

■神業4 「神業VS超人アスリート」

世界を沸かせたアスリートが、“神業の再現”に挑む。今回の挑戦者は、ロス五輪金メダル候補のバドミントン・五十嵐有紗選手＆志田千陽選手。

学校を舞台に、超難関3ステージに挑戦。1ステージをクリアするごとに賞金10万円、見事パーフェクトクリアで100万円が獲得できる。バドミントン部の生徒たちが見守るなか、奇跡の瞬間は訪れるのか。

■番組情報

TBS『THE神業チャレンジSP』

[2026年]

01/06（火）19:00～22:00

＜スタジオ出演者＞

MC：チョコレートプラネット（長田庄平、松尾駿）

ゲスト（※50音順）：井森美幸、佐藤栞里、陣内智則、ニューヨーク（屋敷裕政、嶋佐和也）、みちょぱ

＜VTR出演者＞

「神業クレーンゲーム」

HIKAKIN ＆ SEIKIN

「神業アーチェリー」

ジェシー（SixTONES）

「神業フェイク」（※50音順）

佐藤二朗、広瀬アリス、ムロツヨシ、山田孝之

「神業VS超人アスリート」（※50音順）

五十嵐有紗（BIPROGY）、志田千陽（再春館製薬所）、土佐兄弟（ゆうき、卓也）

