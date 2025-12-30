若者たちの間で起きている空前のポーカーブーム。繁華街に急増した「アミューズメントカジノ」とともにポーカーを楽しめる場として活況を呈しているのが、大規模会議場などを貸し切って開催される「ポーカー大会」だ。主催側は「マインドスポーツ競技」を謳い、賭博にならないよう“適法化”して運営していると主張。だが実態は、熱くなったプレイヤーが1日に100万円以上の大金を散財する「大ギャンブル大会」になっている。（全3回の第1回）

緊張した表情で会場入りする参加者たち

ポーカープレイヤーが頂点を目指す国内最高峰と言われている大会が「ジャパンオープンポーカーツアー」（JOPT）だ。年に3回の東京大会の開催期間中、会場の最寄り駅であるJR高田馬場駅前は異様な雰囲気に包まれるという。

若者たちが大勢参加して盛り上がる日本最大のポーカー大会「JOPT」（JOPTホームページより）

「朝10時くらいになると、駅から会場の『ベルサール高田馬場』までの徒歩10分くらいの道を大会の参加者が黙々と列をなすように歩きます。緊張した顔でガッチガチになっている20歳くらいの男の子が多く、受験生を見ている気分になります」（業界関係者）

1週間くらいの期間中、タイムテーブルに沿って100以上トーナメントが組み込まれ全国から延べ2万人以上のポーカー愛好家が参加するというこの大会。愛好家たちが目指すのは自分が参加するトーナメントの頂点に立って、優勝トロフィーと「高額プライズ」をゲットすることだ。

「10月に行われた前回大会『メインイベント』の優勝賞品はウェブコインと呼ばれるデジタル通貨『2,000万円相当』でした。ウェブコインはアミューズメントカジノにも流通して、事実上の賭博行為が行われている実態があり、今月、警視庁はウェブコインの付与は違法性があると運営側を指導。今月27日から始まる東京大会からは使えなくなりました」（同）

「ポーカープロ」を目指す者たち

参加するトーナメントによって参加費は変わってくるが、メインイベントは12万円。それだけの出費で運が味方し2000万円相当の「賞金」を一撃でゲットできると聞くと、ギャンブラーならば誰もが魅力を感じるだろう。

「よし、この大会で優勝したら俺も仕事をやめて海外に渡り、ポーカープロになろう、なんて若者が大勢いますね」（同）

ただ「賞金」ありきではなく、栄誉を求める参加者も決して少なくないという。

「大会で上位に入り、Xのプロフィール欄に『JOPTメインイベント3位』『サイドイベント8位』などと、入賞歴をずらっと並べて、自分が加わっているコミュニティ内で“自分は上手い”とマウントする人が多い界隈です」（同）

定刻になると、会場を埋めるように設置された100テーブル以上のテーブルに数百人のプレイヤーが着席。「シャッフル・アンド・ディール」の掛け声とともに白熱した勝負が始まる。

金を払えば幾度も“敗者復活”できるシステム

ポーカー大会はトーナメント方式で行われる。チップを失った者から敗退となり、一定の上位に入ると入賞。最後の1名になるまで争われる。

「ポーカーは運の要素も強いので、開始5分くらいで不運に見舞われ早々と席を立つ者も。1時間、2時間と時間が経過していくとともに脱落者が増えていきます」（同）

敗退者が増えるにつれて会場の雰囲気は徐々に変わっていくという。

「敗退に納得行かず、『リエントリー』する参加者が受付前で長蛇の列をなすようになるのです」（同）

実はこのポーカー大会、定められた締切時刻までは金さえ払えば何度でも“敗者復活”が可能なシステムになっている。その結果、何が起きるかというと、

「熱くなった参加者は何度でも金を払って参加し直す。“無限リエントリー”状態に陥る者も出てきて、ヤカラのようなアニキが捨て鉢になって『もう5発もおかわりしちゃったよー』などと叫び出す」（同）

現金「1億円」が振り込みする大会も

一方、金に窮している者たちは、

「頭から湯気が立ち上っているかのような真っ赤な顔をして、会場内を金策に走る。クレカも使えるので限度額いっぱいまで突っ走る者も」（同）

最も恐ろしいのは「レートアップ」だ。100以上イベントの中には、参加費が50万円もする“ハイローラーイベント”が用意されている。中には熱しすぎてしまって全財産を、

「”オールイン”しちゃう人も。1週間くらいの開催期間中、100万円、200万円使う人はゴロゴロいますよ。『マインドスポーツの祭典』と謳っていますが、熱くなって“次こそは”と、受付に並び直している人たちを見ていると『ギャンブルの祭典』にしか見えません」（同）

堂々と賞金として「現金」を出している大会もある。25日から東京・丸の内の東京国際フォーラムで開催されている、大手海外ポーカー大会「WPT」だ。メインイベントのエントリー費は12万円で、入賞者には1億円のプライズを用意。銀行振込で支払うとしている。

韓国カジノに行けば換金可能

「ここでもリエントリーシステムは同様。サイドイベントに設けられているハイローラートーナメントは参加費100万円です」（同）

WPTは韓国の「インスパイアカジノ」と協賛しており、メインイベント以外の賞金は仮想通貨で支払われ、インスパイアカジノで換金できるとしている。

「本場のカジノで待ち受けているのは、さらにギャンブル性が高いバカラやブラックジャック。本格的なギャンブルに誘導されてしまうわけです」（同）

JOPTやWPTなど国内で行われている大規模ポーカー大会運営業者は、法律面をクリアした上で大会を開催していると説明している。

「参加費から賞金が出ていたら即賭博になってしまいますが、主催者側は『参加費は会場の運営費にしか充てていない』『入賞した選手とは『選手契約』を締結し、賞金は運営費とは別財布でスポンサー費から全て出ている』と説明しています。ゴルフトーナメントと同じ理屈です」（業界関係者）

しかし、実際に行われているのはポーカーという運に左右されるカジノゲームで、一定数が「ギャンブル」を求めているのは紛れもない事実だ。そのニーズに応え、運営側も「ハイローラー」向けの参加費が高額なイベントも用意している。

元テレビ朝日法務部長の西脇亨輔弁護士氏は「法律面ではグレーなところでしょう」と語る。

「一番引っかかるのは、リエントリーが何度でもできてしまうというところ。会場の設備・運営費は一定のはずですから、ゲームの度に払う『参加費』が本当にイベントの設営費なのか疑問が出てしまう。運営側はお金の流れについて透明化すべきでしょう。加えて法律上の問題とは別に、ギャンブル依存症の恐れについても配慮が必要だと思います」

オンラインカジノも海外にサーバーがあることを理由にかつてグレーと言われていたが、それは間違いで以前から違法だった。警察が摘発に乗り出した時には、オンラインカジノが原因となる自己破産者が激増した後で、取り返しのつかない社会問題になっていた。

「同じ轍を踏まないためにも、今違法のおそれがあるならば、警察当局はアミューズメントカジノとポーカー大会の内情について徹底的に調べ、注意喚起しておく必要があります」（西脇氏）

事実、いまアミューズメントカジノ業界はJOPTで賞金として付与されてきた「違法ウェブコイン」で、上を下への大騒ぎになっているのである。



デイリー新潮編集部